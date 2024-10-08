Окно с видом на лазарет

Октябрьское окно матчей национальных команд открылось на фоне лавины травм игроков. И без того внушительный список выбывших по медицинским показаниям пополнили еще 20 футболистов ведущих лиг. Это подтверждает тревожную тенденцию на повышение травматизма в европейском футболе элитного уровня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль (в белой форме) на прошлых выходных получил разрыв крестообразной связки колена и выбыл из строя до финиша этого сезона

Фото: Gonzalo Arroyo Moreno / Getty Images Защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль (в белой форме) на прошлых выходных получил разрыв крестообразной связки колена и выбыл из строя до финиша этого сезона

Фото: Gonzalo Arroyo Moreno / Getty Images

В начале нынешней недели стартовала пауза на матчи национальных сборных. В ее рамках в ряде регионов продолжатся отборочные турниры к чемпионату мира-2026. В южноамериканской квалификации настает время важнейших игр, а в Европе будут сыграны два тура Лиги наций, которая предоставляет четырем командам шанс пробиться на мировое первенство.

Основную особенность этого международного цикла разглядеть несложно. Многим тренерам пришлось перекраивать составы своих национальных команд из-за аномального количества повреждений, полученных футболистами накануне перерыва в клубных соревнованиях. С 4 октября в «большой пятерке» европейских лиг (в нее входят чемпионаты Англии, Германии, Испании, Италии и Франции) получили травмы 30 футболистов. 20 из них уверенно входят в обоймы своих сборных и должны были сыграть за них в предстоящих октябрьских матчах. Нескольких человек без всяких оговорок можно причислить к звездам первой величины — это, например, немцы Кай Хаверц и Джамал Мусиала, бразильцы Алиссон и Винисиус, испанец Дани Карвахаль. В сборную Франции не поедет ее главный лидер Килиан Мбаппе — не из-за повреждения, но из-за рисков рецидива недавней травмы.

Нужно отметить, что до этого по ходу сезона уже успели травмироваться больше двух десятков игроков мирового класса. В этом списке Кевин де Брёйне из «Манчестер Сити», Мартин Эдегор из «Арсенала», Сон Хын Мин из «Тоттенхема» — ключевые футболисты сборных Бельгии, Норвегии и Южной Кореи соответственно. Внушительные списки потерь у двух испанских грандов: у мадридского «Реала» вылетели Тибо Куртуа, Эдер Милитан и Давид Алаба, у «Барселоны» лечится, без преувеличения, половина стартового состава, включая Марка-Андре тер Штегена, Гави и Дани Ольмо. Есть и игроки, которые получили тяжелейшие травмы. Наиболее громкий случай — пропускающий весь сезон полузащитник «Манчестер Сити» Родри, выбывший из-за разрыва крестообразных связок через несколько дней после резкого высказывания о перенасыщенном футбольном календаре: тогда испанец не исключил забастовки игроков против избыточного количества матчей.

Между тем речь идет об устойчивом тренде. Похоже, травматизм в европейском футболе возрастает год от года. Это подтверждает статистика самого интенсивного из чемпионатов континента — английского. По данным исследователей Premier Injuries, компании, тщательно отслеживающей и фиксирующей повреждения игроков высшего дивизиона страны, прошлый сезон стал рекордным по суммарному количеству пропущенных всеми футболистами по причине повреждений дней.

По итогам сезона-2023/24 игроки премьер-лиги в сумме отсутствовали из-за травм 25 131 день, что на 19% больше, чем за год до этого. Причем эта величина демонстрирует устойчивый рост на протяжении последних пяти лет.

Показатель Time-Loss Injuries (в эту категории попадают те повреждения, из-за которых игроки пропустили хотя бы один матч) вершины не достиг. Однако нужно отметить, что в эту статистику попадают не только травмы, но и заболевания — вполне вероятно, что показатели недавних сезонов были выше из-за пандемии коронавируса. При этом BBC настаивает, что количество травм по итогам прошлого сезона также достигло рекордной планки. Данные Premier Injuries демонстрируют интересную динамику и по травмам подколенных сухожилий (их считают самыми популярными в футболе). По итогам прошлого сезона их было зафиксировано 53, что почти вдвое больше, чем в позапрошлом, и почти в полтора раза больше, чем в любой из последних пяти.

Основатель Premier Injuries Бен Диннери, как и ведущий борьбу против уплотнения календаря сезона Международный футбольный профсоюз (FIFPro), уверен, что такого рода проблемы возникают у футболистов вследствие чрезмерных нагрузок: «Усталость — это главный повод для тревоги. Когда игрок устает, он до какой-то поры может думать, что все отлично. Но потом в организме что-то ломается».

Если верить отчетам компании, в текущем сезоне могут быть поставлены и новые рекорды. В Английской премьер-лиге, по данным на вторник, травмировано 99 игроков. Если же учитывать еще и залеченные травмы, полученные разными футболистами за первые полтора месяца сезона, счетчик подбирается к отметке в 200 повреждений. А ведь еще впереди самые загруженные месяцы — декабрь, когда проводят матчи в рамках так называемого Boxing Day (традиционный рождественский марафон в английском футболе), и январь, расписание которого с этого сезона станет для некоторых команд более напряженным из-за реформы еврокубков,— растянутый аж на восемь матчей общий этап Лиги чемпионов и Лиги Европы захватывает и первый месяц нового года.

Роман Левищев