В Казани за три месяца количество безбилетников в трамваях и троллейбусах составило менее 1%. Всего было проверено свыше 500 тыс. пассажиров, из которых около 5,2 тыс. не оплатили проезд, сообщает пресс-служба мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани за три месяца безбилетников в трамваях и троллейбусах стало меньше 1%

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Казани за три месяца безбилетников в трамваях и троллейбусах стало меньше 1%

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Контроль за оплатой проезда осуществляется ежедневно бригадами контрольно-ревизионного отдела. На прошлой неделе, с 30 сентября по 6 октября, было проверено 1553 трамвая и троллейбуса, в которых находилось более 67,3 тыс. человек. Из них 546 пассажиров оказались без билетов (0,8%) и были вынуждены покинуть транспорт после отказа оплатить проезд. Также 8937 пассажиров приобрели билет после замечания контролеров.

Как отмечают в МУП «Метроэлектротранс», контролеры оснащены видеорегистраторами и терминалами для проверки оплаты проезда. Пассажиры должны приложить свою карту или смартфон к специальному устройству для проверки информации о последних платежах. Списать средства с карты через терминал ревизора невозможно, а у пассажиров, оплативших наличными, проверяются бумажные чеки. Данные о платежах также видны водителю.

Если контролер выявляет безбилетника, он может попросить его оплатить проезд или покинуть транспорт на ближайшей остановке, а при необходимости вызвать полицию. На данный момент бескондукторной системой оплаты проезда оснащены 256 единиц электротранспорта.

В августе заместитель генерального директора МУП «Метроэлектротранс» Алексей Варин сообщал, что в Казани убытки от перехода на бескондукторную систему оплаты в троллейбусах и трамваях составляют не более 10%.

Анар Зейналов