Заброшенный кинотеатр «Космос» в Симферополе выставили на торги за 72 млн рублей

Здание бывшего кинотеатра «Космос» возле парка имени Гагарина в Симферополе выставили на торги с начальной ценой в 72,8 млн руб. Итоги аукциона подведут 11 октября, сообщается на портале «ГИС Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Симферополя Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Из объявления следует, что объект расположен по улице Гагарина, 2а. Общая площадь трехэтажного здания (в том числе подземный этаж) составляет более 1 тыс. кв. м, площадь земельного участка — 1,9 тыс. кв. м. Вид разрешенного использования — объекты культурно-досуговой деятельности, обременения отсутствуют. Размер задатка — 7,2 млн руб., шаг аукциона — 3,6 млн руб.

Согласно опубликованной на портале документации, рыночная стоимость нежилого здания составляет 55,2 млн руб., а земельного участка — 17,6 млн руб.

В августе текущего года глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев заявил СМИ о том, что здание кинотеатра «Космос» является муниципальной собственностью. «Этот объект включен в план приватизации. О том, что там будет, корректно будет говорить, когда появится собственник. Но многоэтажной застройки там не будет. Какой-то деловой офисный центр в несколько этажей — это примерно то, что видит там город»,— сказал господин Афанасьев.

Кинотеатр «Космос» в Симферополе построен в 1967 году. В 2015 году на площади перед зданием установили бронзовые бюсты летчика-космонавта Юрия Гагарина и конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева. В 2020 году здание вернулось в собственность города после завершения судебных разбирательств с недобросовестным арендатором.

Сейчас здание кинотеатра находится в удручающем состоянии: частично выбиты стекла, местами обвалилась штукатурка, сорваны двери.

Тат Гаспарян