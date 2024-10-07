Как создавались российские энциклопедии

Подготовка к изданию Большого энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона началась в Санкт-Петербурге в 1890 году. Первое издание энциклопедии из 84 основных и четырех дополнительных томов было отпечатано в 1907 году. В течение следующих десяти лет энциклопедия Брокгауза и Ефрона переиздавалась еще три раза общим тиражом 300 тыс. экземпляров.

Следующим большим энциклопедическим проектом стало создание 13 февраля 1925 года государственного научного издательства «Большая советская энциклопедия» (БСЭ). Тогда же началась работа над первым изданием БСЭ, 66 томов которого (65 основных плюс отдельный том, посвященный СССР) выходили с 1926 по 1942 год. Энциклопедия включала 65 тыс. статей. Тираж издания составил 50–80 тыс. экземпляров.

Работа над вторым изданием БСЭ началась в 1949 году. Энциклопедия из 51 тома включала в себя более 100 тыс. статей. Первый том напечатан в 1950 году, последний — в 1958 году. Тираж издания — 250–300 тыс. экземпляров. В период с 1949 по 1951 год главным редактором этого издания БСЭ был академик Сергей Вавилов, затем Борис Введенский.

Последнее, третье издание БСЭ под редакцией нобелевского лауреата по физике академика Александра Прохорова состояло из 30 томов, содержавших около 100 тыс. статей, и печаталось с 1969 по 1978 год. Его тираж составил 630 тыс. экземпляров. В 1981 году был опубликован дополнительный том — алфавитный именной указатель. Это издание Большой советской энциклопедии было переведено на английский и новогреческий языки и издано в США и Греции.

В 1991 году издательство «Советская энциклопедия» было переименовано в «Научное издательство "Большая российская энциклопедия"». 2 мая 1996 года президент РФ Борис Ельцин подписал указ «Об издании Большой российской энциклопедии». Под таким названием предполагалось создание 12-томной энциклопедии о России. Проект реализован не был.

14 октября 2002 года президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об издании Большой российской энциклопедии». Главным редактором стал журналист Сергей Кравец. С 2004 по 2017 год вышло 35 томов, содержащих более 80 тыс. статей. Тираж снизился с 65 тыс. экземпляров в 2005 году до 35 тыс. в 2015-м. В 2011 году был издан однотомный словарь БРЭ. В 2016 году начал работу сайт bigenc.ru — официальная электронная версия БРЭ. В 2019 году премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании на базе БРЭ «общенационального интерактивного энциклопедического портала». В ноябре 2022 года портал заработал по адресу bigenc.ru и содержал уже более 100 тыс. статей. Оцифрованная версия печатной БРЭ сменила домен на old.bigenc.ru.