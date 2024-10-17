Наталья Порохова, генеральный директор АО ЦЦИ

Центр ценовых индексов (ЦЦИ) создан в 2022 году в периметре аналитического департамента Газпромбанка для оперативного решения проблемы потери источников информации о ценах на товары российского экспорта. Основная задача организации — обеспечивать ГПБ оперативной и качественной ценовой аналитикой товарных рынков для снижения финансовых рисков. Подобная информация критически важна для надежного обеспечения банком финансовой поддержки внешнеторговой деятельности российских компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой Газпромбанка Фото: Предоставлено пресс-службой Газпромбанка

Изначально процессы ЦЦИ были построены в соответствии с комплаенс-требованиями банка и отвечали принципам ценовых агентств Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO Principles for Oil Price Reporting Agencies). В частности, методологическая служба и комплаенс независимы от аналитических служб, а управление конфликтами интересов регламентировано. При этом независимые от оценки службы осуществляют контроль за соблюдением методологии, оценивают качество поставщиков данных, выявляют конфликты интересов, следят за соблюдением этики, принимают обратную связь участников рынка.

Старт с нуля вне материнских офисов глобальных агентств потребовал от ЦЦИ создания новых котировок на российских рынке — на основе сбора первичных данных и без использования расчетного метода.

В 2023 году ЦЦИ был выделен в отдельное АО «Центр ценовых индексов», независимое от банка.

По состоянию на сентябрь 2024 года, ЦЦИ выпускает 20 ценовых изданий, включая все основные сырьевые российские товары: нефть, нефтепродукты, уголь, газ, удобрения, нефтегазохимия, агротовары. Также центр формирует индексы в морской и сухопутной логистике.

Расчет индикатора происходит на базе собранных со стороны продавца и покупателя исходных данных о сделках, а также после их проверки.

Мы запустили сырьевой индекс ЦЦИ — композитный индекс цен на товары российского экспорта на основе котировок ЦЦИ. Динамика индекса коррелирует с показателями внешней торговли России и опережает статистику объемов продаж экспортной валютной выручки и курса рубля.

Отдельным масштабным направлением деятельности является аналитика логистики на ключевых направлениях внешней торговли. ЦЦИ еженедельно публикует ставки морской логистики по российским маршрутам нефти, нефтепродуктов, угля, зерна, контейнерных грузов. Морская логистика — важнейший оперативный индикатор доступности рынков сбыта для российских экспортеров.

Мы прошли первый этап по созданию методологий и процессов в ценовых индексах по стандартам мировых агентств. Нас очень вдохновляло, насколько много в российском бизнесе было сторонников, готовых оказать нам поддержку и дать кредит доверия. Россия, как крупнейший сырьевой экспортер, давно заслужила собственный центр экспертизы в товарной ценовой аналитике. Следующий этап развития ЦЦИ — долгий путь по поддержанию ценовых котировок на высоком уровне качества, расширение номенклатуры товарных индексов, завоевание доверия российского и зарубежного бизнеса для использования наших котировок в контрактах.