В Чебоксарах «Лада» сбила пенсионерку, женщина скончалась

Полицейские Чебоксар устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погиб пешеход. По предварительным данным, женщине было 75 лет. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

ДТП произошло вчера в 18:25 на проспекте Ленина рядом с домом 44. 25-летний водитель автомобиля «Лада Калина» сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Через 2 часа после столкновения пешеход скончалась от полученных травм в реанимационном отделении.

Полиция выясняет личность погибшей. Установлено, что водитель не был в состоянии алкогольного опьянения за рулем.

Диана Соловьёва