В Апастовском районе отремонтировали дом культуры

В Татарстане за последние полмесяца завершили ремонт в сельском доме культуры Апастовского района и еще на 4 объектах в других районах республики. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин на республиканском совещании в Кабмине, передает пресс-служба министерства

В рамках национального проекта «Культура» в Татарстане также отремонтировали два культурных объекта в Арском районе, один — в Дрожжановском и еще один — в Алькеевском районах.

Всего в республике ведется ремонт 24 объектов в рамках нацпроекта и двух республиканских программ. Среди них — 5 детских школ искусств и 19 культурных объектов. Сейчас ведутся работы в школе в Мамадыше и на 8 культурных объектах.

По национальному проекту «Культура» в Татарстане запланирован капитальный ремонт 4 объектов (3 объекта муниципального значения и школа искусств в Сармановском районе).

Диана Соловьёва