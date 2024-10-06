Казанский ИТ-парк потратит 8,5 млн рублей на защиту от DDoS-атак

ИТ-парк выделит 8,5 млн руб. на услуги фильтрации внешнего трафика для защиты от DDoS-атак. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно договору, услуги по фильтрации будут предоставляться до конца 2025 г.ода Оплата услуг будет производиться ежемесячно по факту их оказания, а также единовременно за подключение защищенного интернет-канала. Они будут оказываться на территории ИТ-парка в Казани с использованием системы, разработанной исполнителем, что позволит гарантировать защиту публичных IP-адресов и минимизировать ущерб от атак.

Основные требования к исполнителям включают наличие лицензий на телематические услуги связи, опыт в администрировании и предоставление специалистов круглосуточно. Система защиты должна быть модульной, иметь высокую производительность и способность отражать атаки различного уровня.

Анар Зейналов