Пожар в музыкальном театре в Хабаровске потушен спустя два дня

Пожарные спустя два дня сумели полностью ликвидировать пожар в краевом Хабаровском музыкальном театре, сообщило региональное МЧС. В ведомстве добавили, что на месте в целях обеспечения безопасности дежурят пожарный расчет и полиция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @mchskhv Фото: @mchskhv

Пожар случился 3 октября, его площадь достигла 4 тыс. кв. м. В здании обрушились крыша над фойе зрительного зала и фасад. Пострадали три человека. Губернатор региона Дмитрий Демешин пообещал, что театр восстановят.

По решению суда арестованы директор и начальник смены подрядной организации, занимавшейся ремонтом театра. Они проходят фигурантами по делу о незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ) и нарушении правил безопасности при строительстве (ст. 216 УК РФ). По версии следствия, один из рабочих допустил попадание искр на утеплитель, что привело к возгоранию.

Лаура Кеффер