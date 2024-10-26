Дни рождения
27 октября исполняется 70 лет директору Службы внешней разведки Сергею Нарышкину
Сергей Нарышкин
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Его поздравляет председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин:
— Уважаемый Сергей Евгеньевич! Поздравляю Вас с днем рождения. Опытный государственный и политический деятель, Вы вносите большой вклад в защиту национальных интересов, укрепление безопасности и суверенитета нашей страны. Многое сделали для развития российского парламентаризма. Как руководитель СВР решаете задачи по противодействию международному терроризму, формированию многополярного миропорядка. Ваш профессионализм, разносторонние знания, содействие в сохранении исторического наследия вызывают уважение. Желаю крепкого здоровья и успехов на благо России.