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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

27 октября исполняется 70 лет директору Службы внешней разведки Сергею Нарышкину

Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сергей Нарышкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин:

— Уважаемый Сергей Евгеньевич! Поздравляю Вас с днем рождения. Опытный государственный и политический деятель, Вы вносите большой вклад в защиту национальных интересов, укрепление безопасности и суверенитета нашей страны. Многое сделали для развития российского парламентаризма. Как руководитель СВР решаете задачи по противодействию международному терроризму, формированию многополярного миропорядка. Ваш профессионализм, разносторонние знания, содействие в сохранении исторического наследия вызывают уважение. Желаю крепкого здоровья и успехов на благо России.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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