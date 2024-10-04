В аэропорту Кольцово 10 бывшим мигрантам выдали повестки в военкомат

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово военные следователи проверили 50 бывших мигрантов, недавно получивших гражданство РФ. Десяти из них выдали повестки в военкомат, так как они не встали на воинский учет, сообщили «Вечерние ведомости» со ссылкой на пресс-службу Военно-следственного управления Следственного комитета по Центральному военному округу (ВСУ СКР по ЦВО). Помимо этого, им разъяснили правила заключения контракта для отправки на военную службу.

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Рейд провели ВСУ СКР по ЦВО, сотрудники военкоматов и полицейские из линейного отдела МВД. По данным ведомства, с начала года на воинский учет поставили более 2,5 тыс. человек, получивших российское гражданство.

Напомним, в апреле в Екатеринбурге сотрудники военкоматов начали выдавать повестки для постановки на воинский учет мигрантам, которые стоят для смены прав в очереди в здание ГИБДД.

В декабре прошлого года в торговом центре «Гринвич» сотрудники ОМОНа провели рейд в поиске нелегальных мигрантов. Они раздали повестки в военкомат тем, кто недавно получил гражданство России.

Виталий Красиков