Самый франкофонный франкофон

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня завершает трехдневный визит в Париж, в рамках которого поучаствовал в саммите Франкофонии и добился подтверждений того, что Франция была, есть и будет ключевой союзницей Еревана. Одно из проявлений этого — единство позиций, касающихся армяно-азербайджанских отношений. Подобная активность между тем не осталась незамеченной в Баку: азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что «Армения ввязалась в опасные игры», и недвусмысленно призвал «не забывать историю» проигранной Ереваном карабахской войны 2020 года. Досталось от господина Алиева и Франции. Одновременно с этим политику Запада на армянском направлении раскритиковали и в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Benoit Tessier, Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Benoit Tessier, Reuters

4–5 октября саммит Франкофонии впервые за 33 года прошел в самой Франции. При этом участие в нем приняли не только собственно франкоязычные страны, но и друзья Парижа. Среди них — Армения, которую представлял премьер Никол Пашинян. В ходе своего трехдневного визита в Париж он, например, посетил культурный центр Centquatre-Paris, где в рамках выставки «Городок Франкофонии» открылся павильон Армении с экспонатами, рассказывающими об истории и культуре республики. Также глава правительства заглянул в новое здание посольства Армении, приобретенное властями республики весной.

Но подобными мероприятиями дело не ограничилось. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал саммит Франкофонии «пространством посредничества и диалога для урегулирования политических противоречий» и текущих внешнеполитических конфликтов, затрагивающих входящие в организацию страны. И члены армянской делегации четко восприняли этот тезис, выступив с целым рядом заявлений насчет главного для себя конфликта — с Азербайджаном.

Так, глава МИДа Арарат Мирзоян обращался к собравшимся в Париже со словами о том, что их поддержка «придаст позитивный импульс мирному процессу» и позволит подписать соглашение с Азербайджаном «без неоправданной задержки». «Армения привержена продолжению усилий по установлению прочного мира в регионе»,— подчеркивал министр.

А Никол Пашинян обсудил эту тему в ходе двусторонних встреч с президентом Макроном и новым премьер-министром Мишелем Барнье. Так, глава армянского правительства в очередной раз подтвердил готовность подписать с Баку мирный договор на основе уже согласованных 13 пунктов из 16, а затем продолжить обсуждение остальных вопросов. Согласно сообщению Елисейского дворца, господин Макрон позицию Армении поддержал и выразил надежду на скорейшее достижение мира.

В начале сентября Армения передала Азербайджану десятую версию проекта мирного договора. Как говорил Никол Пашинян, преамбула и 13 статей полностью согласованы, еще три статьи — только частично (о чем именно идет речь, не сообщалось). При этом Баку на предложение подписать версию договора с уже согласованными пунктами ответил отказом, обратив внимание на то, что армянская сторона оставила за скобками ряд положений, касающихся Карабаха, Зангезурского транспортного коридора и в целом региональных коммуникаций. «Чтобы мирный договор был устойчивым и успешным, необходимо прояснить сохраняющиеся по ряду проблемных вопросов разногласия»,— утверждали в МИД Азербайджана.

В разговоре с Эмманюэлем Макроном Никол Пашинян заверил, что Армения готова разблокировать коммуникации на Южном Кавказе, но исключительно «на основе принципов суверенитета, юрисдикции, взаимности и равенства». Таким критериям, по словам премьер-министра, полностью соответствует армянский транспортный проект «Перекресток мира». Его суть в том, что вся инфраструктура будет действовать под суверенитетом и юрисдикцией тех стран, через которые она проходит — Армении, Турции, Азербайджана и Ирана,— без участия России. В то же время Баку, а вместе с ним и Москва ссылаются на Заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, подписанное лидерами Армении, Азербайджана и РФ в ноябре 2020 года. А там, в частности, сказано: «Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России». Внешний контроль Ереван теперь категорически не устраивает.

В свою очередь, Эмманюэль Макрон, как сообщили в Елисейском дворце, в ходе встречи «подтвердил решимость Франции поддерживать суверенитет и территориальную целостность Армении». Это заявление пресс-служба французского лидера обозначила как продолжение его выступления на Генассамблее ООН 25 сентября. Тогда господин Макрон рассказал, что «в условиях давления и территориальных устремлений Азербайджана» Франция «стоит плечом к плечу с Арменией».

То заявление вызвало негодование азербайджанской стороны: МИД призвал Францию прекратить «разрушительные действия» в регионе, учитывая, что во многих направлениях «ее внешняя политика потерпела неудачу». Баку обвинил Париж в «предвзятом проармянском подходе» как к Азербайджану, так и к мирному процессу.

Нынешний визит Никола Пашиняна в Париж спровоцировал очередные дипломатические перепалки. В пятницу Ильхам Алиев на встрече с жителями Джебраильского района заявил, что «Армения ввязалась в опасные игры», и недвусмысленно призвал «не забывать историю» 44-дневной войны в Нагорном Карабахе 2020 года. «Пусть не забывают, что даже в тех географических условиях мы смогли добиться желаемого. Мы искоренили сепаратизм всего за несколько часов, ни на кого не оглядываясь, несмотря ни на что»,— заявил господин Алиев (цитата по Report.az). А «Францию и другие антиазербайджанские страны» он обвинил в постоянной подпитке Еревана оружием, что, по его словам, противоречит заявлениям армянской стороны о стремлении к миру.

В тот же день с критикой в адрес Запада выступили и в Москве. Директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб СНГ заявил: США и Европа склоняют Ереван к затягиванию переговоров с Баку, чтобы «возглавить процесс азербайджано-армянского урегулирования и добиться размещения в регионе собственного миротворческого контингента» под эгидой НАТО. По этой причине, продолжил глава ФСБ, западные страны вынуждают Армению выйти из Организации Договора о коллективной безопасности. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в комментарии «Арменпресс» назвал подобные заявления «полной ерундой, ложью и манипуляцией».

Лусине Баласян