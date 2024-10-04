Из свежей почты

Матвей Волосников, 10 лет, детский церебральный паралич, эпилепсия, требуется лечение. 215 023 руб.

Внимание! Цена лечения 241 023 руб. Телезрители ГТРК «Вятка» соберут 26 тыс. руб.

Матвей родился раньше срока, перенес удушье, его мозг пострадал. Развивался сын с задержкой, с трудом держал голову, не сидел. Мы активно его лечили, пробовали разные методики. Благодаря Русфонду он проходит реабилитацию в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва). Результаты хорошие: Матвей лучше спит, научился сидеть с опорой, удерживать предметы. Мы живем надеждой, что сын сможет ходить и говорить. Его ожидают в ИМТ для очередного курса лечения, и мы вновь обращаемся за помощью. Светлана Волосникова, Кировская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Матвею требуется обследование, коррекция противосудорожной терапии и проведение курса реабилитации. Задачи — снижение тонуса мышц, увеличение объема движений, развитие речи».

Костя Хрушков, 7 месяцев, врожденная деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами. 165 940 руб.

Внимание! Цена лечения 203 940 руб. Телезрители ГТРК «Нижний Новгород» соберут 38 тыс. руб.

Вскоре после рождения сына мы заметили, что затылок у него вытянут назад, а лоб увеличен. Косте диагностировали преждевременное сращение шва между костями черепа. Врачи объяснили, что необходима операция, иначе нарушатся зрение и слух. Малыша прооперировали. Но теперь ему нужно носить специальные ортопедические шлемы, а оплатить их изготовление мы не в силах. Эльвира Хрушкова, Нижегородская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «У Кости деформация черепа — синостоз сагиттального шва, скафоцефалия. После операции необходима коррекция формы головы с помощью краниальных ортезов (шлемов). В результате лечения голова приобретет анатомически правильную форму, мальчик будет нормально расти и развиваться».

Сережа Глазырин, 1 месяц, врожденная двусторонняя косолапость, требуется лечение по методу Понсети. 127 620 руб.

Внимание! Цена лечения 158 620 руб. Телезрители ГТРК «Тыва» соберут 31 тыс. руб.

Сын родился с искривленными ножками: стопы подвернуты внутрь и согнуты. Сереже готовы помочь ортопеды из Минусинска — они проведут лечение по методу Понсети. Начать его надо как можно раньше, пока стопы легче поддаются воздействию, а связки и сухожилия эластичны. Но оплатить лечение мы не можем: у нас многодетная семья, работает только муж. Екатерина Глазырина, Республика Тыва

Травматолог-ортопед клиники «Новая ортопедия» Глеб Андрианов (Минусинск, Красноярский край): «У Сережи врожденная двусторонняя косолапость. Мы планируем лечение по методу Понсети — этапные гипсования и малотравматичную операцию. Лечение позволит выправить стопы, мальчик вовремя начнет ходить».

Вероника Шилова, 13 лет, состояние после удаления опухоли головного мозга, требуется реабилитация. 211 825 руб.

Внимание! Цена реабилитации 594 825 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 200 тыс. руб. Жертвователь, пожелавший остаться неназванным,— еще 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Южный Урал» соберут 33 тыс. руб.

В 2019 году у Вероники обнаружили злокачественную опухоль мозга. Сделали операцию, опухоль удалили. Но позже случился рецидив с метастазами в головной и спинной мозг. Провели химиотерапию и протонное облучение. Вероника жива, но последствия тяжелые. Ей очень помог курс лечения в подмосковном центре «Три сестры». Дочка стала говорить, начала ходить, хотя пока шатко, держась за руку. Реабилитацию надо продолжать, но средств для ее оплаты у нас нет. В семье трое детей, доходы скромные. Прошу, помогите нам! Элина Шилова, Челябинская область

Невролог-реабилитолог реабилитационного центра «Три сестры» Олег Прорвич (д. Райки, Московская обл.): «После удаления опухоли мозга у Вероники нарушилась координация движений и речь. Девочке необходимо продолжить реабилитацию — мы будем учить ее без страховки ходить по неровной поверхности, бегать и прыгать, логопед поработает над улучшением ее речи».

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