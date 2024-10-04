8,6 триллиона рублей составило сальдо операций домохозяйств с финансовыми активами и обязательствами во втором квартале 2024 года, сообщил Банк России,— показатель растет на фоне роста доходов населения. В структуре балансов финансовых активов домохозяйств наибольший удельный вес занимали депозиты (37,5%) и акции и прочие формы участия в капитале (32,6%). В структуре финансовых обязательств традиционно наибольшую долю занимала задолженность по банковским кредитам (38,9 трлн руб.), из которых задолженность по ипотечным жилищным кредитам составила 19,8 трлн руб. Займы от микрофинансовых организаций составили 0,7 трлн руб., или 1,6% от общей задолженности домохозяйств.

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