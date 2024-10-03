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Коммерсантъ FM
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Кто возглавлял Уральский федеральный округ

Уральский федеральный округ (УрФО) образован указом Владимира Путина 13 мая 2000 года. За 24 года его возглавляли шесть полномочных представителей президента РФ. В среднем один полпред провел на посту 1481 день (4 года и 20 дней).

Дольше всех проработал самый первый назначенец Петр Латышев — 3120 дней (8 лет, 6 месяцев и 15 дней). На должность полпреда он пришел с поста замглавы МВД РФ Владимира Рушайло и занимал ее до своей смерти 2 декабря 2008 года.

Пришедший ему на смену Николай Винниченко много лет проработал в органах прокуратуры, а перед назначением возглавлял Федеральную службу судебных приставов. На посту он провел 1002 дня (2 года, 8 месяцев и 27 дней) — до 6 сентября 2011 года, а затем перешел на должность полпреда в Северо-Западном федеральном округе. С марта 2013 года — замгенпрокурора РФ.

Меньше всех на посту полпреда в УрФО провел его сменщик Евгений Куйвашев — 251 день. До своего назначения он был главой администрации Тюмени, а затем заместителем полпреда Николая Винниченко. После отставки в мае 2012 года господин Куйвашев возглавил Свердловскую область и руководит регионом до сих пор.

Следующим полпредом стал бывший начальник цеха №130 Уралвагонзавода по сборочному производству танков Игорь Холманских. Проведя на посту 2230 дней (6 лет, 1 месяц и 8 дней, второй показатель после Петра Латышева), он возглавил совет директоров Уралвагонзавода, а в 2021 году перешел на аналогичную должность в одно из подразделений «Ростеха».

26 июня 2018 года новым полпредом стал Николай Цуканов, имевший опыт работы полномочным представителем в Северо-Западном округе (в 2016–2017 годах). Проработав 867 дней (2 года, 4 месяца и 14 дней), он был назначен старшим вице-президентом ПАО «Ростелеком».

Единственным полпредом, пришедшим с министерского поста, стал Владимир Якушев. До своего назначения 9 ноября 2020 года он был министром строительства и ЖКХ РФ. А после отставки 5 сентября 2024 года стал сенатором и первым вице-спикером Совета федерации. На посту он провел 1415 дней (3 года, 10 месяцев и 13 дней) и стал третьим по сроку выслуги полпредом УрФО.

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