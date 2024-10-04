Сапборды поймали волну

Увеличивающаяся популярность сапсерфинга среди жителей России стала одним из драйверов роста рынка спорттоваров. За последние 12 месяцев доля продукции для водных видов спорта в специализированной рознице достигла 15%. Свою роль также сыграли жаркое лето и растущая доступность такого вида активного отдыха, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Товары для водных видов спорта и отдыха на воде с августа 2023 года по июль 2024 года стали самой быстрорастущей категорией среди всех спорттоваров в сравнении с аналогичным периодом предыдущих лет, рассказали “Ъ” в геоаналитическом сервисе Platforma. Доля этой категории в общей сумме расходов российских потребителей на спорттовары выросла с 12% до 15%. Эти выводы подтверждает оператор фискальных данных «Платформа ОФД».

На фоне роста числа покупок спорттоваров за январь—сентябрь 2024 года на 6% год к году сапборды покупали на 176% чаще.

В магазине «Спорт-Марафон» также наблюдают активный спрос на товары для отдыха на воде в этом сезоне. В «Яндекс Маркете» отмечают, что за январь—сентябрь число заказов в целом всех спорттоваров выросло год к году на 43%. На Ozon спрос на товары для водных видов спорта в августе увеличился на 92% год к году в деньгах, самая высокая динамика — у товаров для вейкбординга, виндсерфинга и сапов.

В Ozon связывают рост популярности такой продукции со снижением цен на фоне смены поставщиков и изменения ассортимента. Так, год назад средняя цена сапа составляла 30 тыс. руб., в этом году — 12 тыс. руб., отмечают в компании. В «Платформе ОФД» же указывают на повышение в январе—сентябре 2024 года среднего чека на сапборды на 21%, до 29,57 тыс. руб., тогда как в целом на спорттовары — на 11%, до 5,11 тыс. руб.

Росту спроса на сапборды в этом году способствовало раннее начало лета, а также развитие внутреннего туризма, указывает гендиректор «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков.

«Кроме того, многим хочется провести активно и выходные дни, а не только съездить в отпуск»,— объясняет директор по маркетингу «Спорт-Марафона» Ирина Кузьмина. По ее словам, выросшие цены на авиабилеты также вынудили сограждан искать альтернативные варианты отдыха недалеко от дома.

Сапборды действительно можно использовать на любой воде в ближайшем доступе, поясняет председатель правления профильной ассоциации — Российской Оутдор Группы Алексей Гребцов. К тому же оборудование и экипировка для такого вида спорта значительно дешевле, чем, например, полноценный комплект для горнолыжного отдыха, добавляет он. Доля товаров для зимних видов спорта, по данным Platforma, снизилась в общих тратах с 9% до 6%.

Ирина Кузьмина называет такую ситуацию закономерной: горизонт планирования покупок товаров для зимних видов спорта небольшой. В «Спорт-Марафоне» сейчас, несмотря на разгар осени, только появляются зимние коллекции, объясняет она. Впрочем, в «Платформе ОФД» отмечают рост покупок сноубордов в январе—сентябре на 18% год к году. Не заметили падения и в Ozon, где за последний месяц спрос на товары для зимних видов спорта вырос в деньгах на 89% год к году. Но спорттовары в целом все чаще покупают в онлайне, указывает Дмитрий Батюшенков.

В то же время Алексей Гребцов утверждает, что ассортимент в этой категории сократился. Например, основные производители горных лыж — это компании из Европы и США, ушедшие из России, например Amer Sports, Rossignol, Volkl, указывает он. Кроме того, с отъездом части россиян за рубеж после начала российско-украинского военного конфликта поклонников зимних видов спорта не стало больше, подчеркивает он: это экстремальные, а главное, затратные виды отдыха.

Полина Гриценко