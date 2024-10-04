Сапборды поймали волну
Потребители закупились товарами для водных видов спорта
Увеличивающаяся популярность сапсерфинга среди жителей России стала одним из драйверов роста рынка спорттоваров. За последние 12 месяцев доля продукции для водных видов спорта в специализированной рознице достигла 15%. Свою роль также сыграли жаркое лето и растущая доступность такого вида активного отдыха, отмечают эксперты.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Товары для водных видов спорта и отдыха на воде с августа 2023 года по июль 2024 года стали самой быстрорастущей категорией среди всех спорттоваров в сравнении с аналогичным периодом предыдущих лет, рассказали “Ъ” в геоаналитическом сервисе Platforma. Доля этой категории в общей сумме расходов российских потребителей на спорттовары выросла с 12% до 15%. Эти выводы подтверждает оператор фискальных данных «Платформа ОФД».
На фоне роста числа покупок спорттоваров за январь—сентябрь 2024 года на 6% год к году сапборды покупали на 176% чаще.
В магазине «Спорт-Марафон» также наблюдают активный спрос на товары для отдыха на воде в этом сезоне. В «Яндекс Маркете» отмечают, что за январь—сентябрь число заказов в целом всех спорттоваров выросло год к году на 43%. На Ozon спрос на товары для водных видов спорта в августе увеличился на 92% год к году в деньгах, самая высокая динамика — у товаров для вейкбординга, виндсерфинга и сапов.
В Ozon связывают рост популярности такой продукции со снижением цен на фоне смены поставщиков и изменения ассортимента. Так, год назад средняя цена сапа составляла 30 тыс. руб., в этом году — 12 тыс. руб., отмечают в компании. В «Платформе ОФД» же указывают на повышение в январе—сентябре 2024 года среднего чека на сапборды на 21%, до 29,57 тыс. руб., тогда как в целом на спорттовары — на 11%, до 5,11 тыс. руб.
Росту спроса на сапборды в этом году способствовало раннее начало лета, а также развитие внутреннего туризма, указывает гендиректор «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков.
«Кроме того, многим хочется провести активно и выходные дни, а не только съездить в отпуск»,— объясняет директор по маркетингу «Спорт-Марафона» Ирина Кузьмина. По ее словам, выросшие цены на авиабилеты также вынудили сограждан искать альтернативные варианты отдыха недалеко от дома.
Сапборды действительно можно использовать на любой воде в ближайшем доступе, поясняет председатель правления профильной ассоциации — Российской Оутдор Группы Алексей Гребцов. К тому же оборудование и экипировка для такого вида спорта значительно дешевле, чем, например, полноценный комплект для горнолыжного отдыха, добавляет он. Доля товаров для зимних видов спорта, по данным Platforma, снизилась в общих тратах с 9% до 6%.
Ирина Кузьмина называет такую ситуацию закономерной: горизонт планирования покупок товаров для зимних видов спорта небольшой. В «Спорт-Марафоне» сейчас, несмотря на разгар осени, только появляются зимние коллекции, объясняет она. Впрочем, в «Платформе ОФД» отмечают рост покупок сноубордов в январе—сентябре на 18% год к году. Не заметили падения и в Ozon, где за последний месяц спрос на товары для зимних видов спорта вырос в деньгах на 89% год к году. Но спорттовары в целом все чаще покупают в онлайне, указывает Дмитрий Батюшенков.
В то же время Алексей Гребцов утверждает, что ассортимент в этой категории сократился. Например, основные производители горных лыж — это компании из Европы и США, ушедшие из России, например Amer Sports, Rossignol, Volkl, указывает он. Кроме того, с отъездом части россиян за рубеж после начала российско-украинского военного конфликта поклонников зимних видов спорта не стало больше, подчеркивает он: это экстремальные, а главное, затратные виды отдыха.