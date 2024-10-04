Компания «Туполев» выделит 320,5 млн рублей на реконструкцию цеха сборки самолетов Ту-214 на казанском авиазаводе. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На реконструкцию цеха сборки самолетов на заводе «Туполев» выделят 320,5 млн руб

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ На реконструкцию цеха сборки самолетов на заводе «Туполев» выделят 320,5 млн руб

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Строительно-монтажные работы на объекте оценивают в 113,6 млн руб., на закупку оборудования выделят почти 145,3 млн руб. Площадь реконструкции займет 33,2 тыс. квадратных метров. Источником финансирования станет федеральный бюджет. Работы должны завершить до 27 декабря 2024 года.

Работы планируют вести в два этапа. На первом этапе работ по реконструкции построят насосную станцию пожаротушения и одноэтажное прямоугольное здание с металлическим каркасом. Во время второго этапа восстановят несущие и ограждающие конструкции, отремонтируют ангарные ворота и бытовые помещения, сделают участок для комплектующих изделий, выровняют пол, установят пожарную сигнализацию, заменят светильники и т. д.

В июне этого года компания «Туполев» завершила техническое перевооружение трех цехов. Всего была запланирована работа по 10 объектам капитального строительства на сумму около 30 млрд руб.

Ранее авиастроительный завод в Казани договорился о поставке 100 пассажирских самолетов Ту-214 для «Авиакомпании „Сибирь“ (S7)».

Диана Соловьёва