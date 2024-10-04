Каталожный выбор

5 октября в Геленджике начинается фестиваль актуального российского кино «Маяк». В его программу вошли восемнадцать фильмов, в том числе два призера международных кинофестивалей, которые будут показаны вне конкурса. Комментирует Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Анора» Шона Бейкера, финишировавшая в Канне с «Золотой пальмовой ветвью», теперь даст старт «Маяку»

Фото: «Атмосфера кино» «Анора» Шона Бейкера, финишировавшая в Канне с «Золотой пальмовой ветвью», теперь даст старт «Маяку»

Фото: «Атмосфера кино»

Фестиваль «Маяк» был учрежден в прошлом году фондом развития современного кинематографа «Кинопрайм» Романа Абрамовича с целью «обозначить ориентиры для кинематографистов и перспективы развития отрасли». В определенном смысле это удалось: смотр, завершающий летне-осенний фестивальный сезон, безусловно, привлек внимание как минимум кинематографистов, критиков и экспертов индустрии. Что до перспектив, они, как водится, у всех получились разные: какие-то из показанных картин добрались до проката, другие выйдут в скором времени, а третьим, например фильму Семена Серзина «Рыжий», в прокатном удостоверении было отказано в последний момент по не вполне прозрачным причинам.

Так что трудно прогнозировать, какая судьба ждет участников второго «Маяка», которые, по словам его программного директора Стаса Тыркина, представляют собой «своеобразный каталог актуального российского кино в диапазоне от медитаций на тему русской жизни до метакино о кино». В основной конкурс вошли девять картин, пять из которых сняты женщинами: таким образом, фестивалю, не прилагая к тому специальных усилий, удалось достигнуть гендерного равноправия, о котором только и говорят на международных киносмотрах последние лет этак семь.

В этом году в конкурсе преобладают дебюты.

«Агния» Павлы Стратулат рассказывает о печнице, которая живет на Крайнем Севере, в одиночку растит сына и вступает в сложные взаимоотношения с главой местной администрации. Первая режиссерская работа аналитика киноиндустрии и продюсера Николая Ларионова «Вечная зима» — о супружеской паре из города на Урале, переживающей трагедию, случившуюся с их сыном. Действие исторической драмы Ренаты Джало «На этой земле» разворачивается в XVIII веке, ее героями становятся беглый крестьянин и девушка, которую разлучают с больной сестрой-близнецом. «Пепел и доломит» Томы Селивановой, участвовавший в Роттердамском кинофестивале,— история о совместной киноэкспедиции по России кинорежиссера Дины и немецкого музыканта Йохана. «Папа умер в субботу» — игровой дебют Заки Абдрахмановой, выпускницы Школы документального кино Марины Разбежкиной и Михаила Угарова, снятый на русском и казахском языках, посвящен переживанию травмы семейного насилия. Эта картина примет участие также в кинофестивале в Пусане, проходящем почти одновременно с «Маяком».

По традиции российских фестивалей программа «Маяка» не обошлась без якутского кино. Еще один дебют в основном конкурсе — картина Инги Шепелевой «Белый пароход» о столкновении русской и якутской культур в Республике Саха перестроечного времени. Фильм «Кончится лето» о двух очень разных братьях сняли два уже опытных автора: Владимир Мункуев, чей фильм «Нуучча» произвел заметное впечатление на «Кинотавре» в 2021 году, но так и не вышел в прокат, и документалист Максим Арбугаев, короткометражная лента которого «Выход» была номинирована на «Оскара».

Кроме того, в конкурсе участвуют фильмы «Джекпот» Александра Ханта (автор фестивального хита «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов») о внезапном выигрыше в лотерею, свалившемся на скромного работника фастфуда, и «Кинопленка №8» Ильи Хотиненко, в котором, по словам режиссера, «нуар вселенной 90-х получает интонацию магического реализма», что бы это ни значило.

Оценивать эти картины и выбирать из них лучшую будут режиссер монтажа, продюсер Мухарам Кабулова, актер Владимир Мишуков, режиссер, сценарист Любовь Мульменко, продюсер Ольга Филипук и кинооператор Алишер Хамидходжаев. Ранее председателем жюри был заявлен режиссер Жора Крыжовников, но он не сможет принять участие в работе фестиваля из-за сильной занятости: сейчас он снимает музыкальный сериал, вдохновленный фильмом «Москва слезам не верит». Так что жюри стало равноправным, все его участники имеют паритетное право голоса.

В этом году на «Маяке» впервые пройдет конкурс короткометражного кино, куратором которого стал кинокритик и фестивальный отборщик Андрей Щиголев.

В эту программу вошли фильмы «6.21» Сергея Рамза, «Возвращение» Светланы Владимировой, «Клок» Лианы Сукиасян, «Спасение» Никиты Добрынина, «Хребет» Кристины Пановой, «Эфир» Николая Суходолова и «Гимн чуме» режиссерской группы «Атака51» (в нее входят Александр Епихов, Дмитрий Горбатов, Филипп Иванов и Сергей Медведев), получивший приз Pardino d’Argento в конкурсе короткого метра на кинофестивале в Локарно.

Жюри короткометражного конкурса также будет работать без председателя. В него вошли режиссер Михаил Местецкий, сценарист Слава Минаев и актриса Дарья Савельева. Состав обоих жюри показывает, что всего за два года у «Маяка» появились свои традиции и свои герои: Любовь Мульменко в прошлом году получила здесь приз за лучший сценарий, Алишер Хамидходжаев — за лучшую операторскую работу, фильм Михаила Местецкого «Год рождения» был отмечен наградой за лучшую мужскую роль, а Дарья Савельева сыграла в картине—победительнице фестиваля — «Каникулах» Анны Кузнецовой.

Хамидходжаев также снял фильм Бакура Бакурадзе «Снег в моем дворе», который на нынешнем «Маяке» будет показан вне конкурса. Эта картина, премьера которой состоялась на Шанхайском кинофестивале, где она получила приз за лучшую режиссуру, рассказывает о встрече двух друзей детства, не видевшихся тридцать лет и вновь разыскавших друг друга с помощью соцсетей.

Откроет же «Маяк» трагикомедия Шона Бейкера «Анора» — обладательница «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля, в которой сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов и Дарья Екамасова. Этот показ станет российской премьерой картины, выходящей в прокат 17 октября.