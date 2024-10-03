Магомеду Анкалаеву набьют соперника

Главное событие субботнего турнира UFC в Солт-Лейк-Сити, основного промоушена в смешанных единоборствах (MMA), видимо, имеет непосредственное отношение к России. Дело в том, что тому, кто выиграет матч за титул чемпиона в полутяжелом весе (до 93 кг) между его обладателем бразильцем Алексом Перейрой и американцем Халилом Раунтри, судя по всему, предстоит затем отстаивать его в бою с победителем другого октябрьского поединка. В нем австриец Александр Ракич встретится с известным отечественным спортсменом Магомедом Анкалаевым, однажды уже чуть было не добывшим звание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для того чтобы вновь получить шанс драться за звание чемпиона UFC, Магомед Анкалаев (справа) должен 26 октября взять верх над Александром Ракичем

Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images Для того чтобы вновь получить шанс драться за звание чемпиона UFC, Магомед Анкалаев (справа) должен 26 октября взять верх над Александром Ракичем

Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images

В субботу в Солт-Лейк-Сити состоится турнир UFC, центральным событием которого является бой между двумя полутяжеловесами — Алексом Перейрой и Халилом Раунтри. На кону в нем стоит титул чемпиона промоушена, который в данный момент принадлежит Перейре. Этот поединок привлекает повышенное внимание по двум причинам. Первая — это репутация бразильского чемпиона, который считается одной из ярчайших звезд UFC. Перейра добыл титул в ноябре 2023 года, разгромив другую знаменитость — чеха Иржи Прохазку, а затем дважды убедительно защитил его, отправив в нокаут американца Джамала Хилла и того же Прохазку в матче-реванше.

Вторая причина заключается в особенностях стиля соперников. На самом деле такое сочетание в смешанных единоборствах встречается исключительно редко. В MMA, как известно, есть спортсмены, делающие ставку на какой-то один из компонентов — либо ударную, либо борцовскую технику. Но «ударников» все-таки меньше, чем «бойцов». А Перейра и Халил Раунтри — «чистые» ударники. Удивительный факт: в общей сложности на двоих они провели в UFC 24 поединка, и в них была зафиксирована всего одна попытка — именно попытка — тейкдауна, перевода противника в партер. Она оказалась в активе Перейры. Раунтри же и вовсе как-то обходится только работой в стойке. Такая однобокость далеко не всегда приносит положительный результат (в послужном списке американца пять поражений при 13 победах), но, как правило, если он достигается, то чрезвычайно эффектно — каким-нибудь сумасшедшим по силе попаданием рукой или ногой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Халил Раунтри Фото: John David Mercer / USA TODAY Sports / Reuters Алекс Перейра Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Халил Раунтри Фото: John David Mercer / USA TODAY Sports / Reuters Алекс Перейра Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters

Для UFC свести двух таких бойцов было, как отмечает ESPN, решением практически беспроигрышным. Зрелищность поединку гарантирована.

Другое дело, что к его справедливости с точки зрения регламента вопросы у экспертов были. Ведь в UFC выступает боец, куда больше заслуживавший своей карьерой поединка за чемпионский титул, нежели Раунтри.

Речь идет о россиянине Магомеде Анкалаеве — универсале, обладающем богатым арсеналом. Анкалаев дебютировал в 2018 году в UFC с проигрыша Полу Крейгу, но затем выдал серию из девяти выигранных поединков и в 2022 году получил шанс драться за вакантное тогда звание с поляком Яном Блаховичем. Первые два раунда боя вышли скучными, а по их итогам некоторый запас прочности создал Блахович. Однако затем Анкалаев инициативу перехватил и провел неплохую концовку. В пятом, заключительном раунде он уже фактически доминировал в октагоне благодаря замечательным борцовским навыкам. По основным статистическим показателям Магомед Анкалаев превзошел Яна Блаховича. Однако эта разница не стала решающей. Один арбитр отдал выигрыш Блаховичу — 48:47, второй — Анкалаеву — 48:46, а на карте третьего оказалась ничья — 47:47. Она же оказалась и итогом боя, после которого глава UFC Дейна Уайт не скрывал недовольства пассивностью оппонентов и принял решение организовать еще один матч за титул — уже без участия Блаховича и Анкалаева.

А Магомеда Анкалаева между тем свели с классным американским бойцом Джонни Уокером. Первый их бой был признан не состоявшимся после того, как россиянин отправил Уокера в глубокий нокдаун запрещенным ударом коленом. Во втором в начале нынешнего года он нокаутировал Уокера уже вполне легально. И вроде бы после этого, занимая вторую строчку в рейтинге UFC, обязан был добыть право на чемпионский бой. Но его, вопреки прогнозам, подарили Халилу Раунтри. Правда, Анкалаев может побиться за титул довольно скоро.

Ему тоже назначили бой — против известного австрийца Александра Ракича, который в UFC проигрывал только фронтменам — Прохазке, Блаховичу. Матч состоится 26 октября в Абу-Даби. В команде Анкалаева ТАСС сообщили, что он «фактически является претендентским», а Анкалаев «в случае победы должен драться за титул». ESPN также предполагает, что россиянина непросто будет снова лишить чемпионского боя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Ракич

Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters Александр Ракич

Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters

Алексей Доспехов