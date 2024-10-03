Песков заявил, что ему ничего не известно о новом черном списке артистов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знает о каких-либо черных списках артистов, треки которых запрещено использовать в рекламе. Одну из версий такого списка недавно опубликовало издание «Верстка» (объявлено Минюстом иноагентом). В нем указаны 79 артистов, включая несколько популярных западных исполнителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«О списках ничего не знаем. Их много поддельных ходит»,— сказал он RTVI. Господин Песков добавил, что позиция артиста по боевым действиям на Украине может «вызывать неприятие организатора того или иного мероприятия».

По данным «Верстки» (объявлена Минюстом иноагентом), новый список распространили в сентябре этого года среди российских рекламных агентств и компаний по организации мероприятий. В «стоп-листе» оказались сольные исполнители, музыкальные группы, комики и тиктокеры. Под негласным запретом оказались как современные молодые исполнители, так и устоявшиеся звезды: группа «Комсомольск», 25/17, Алена Швец, Найк Борзов, «Сплин» и Валерий Леонтьев. Также в списке указаны группа Metallica, Лана Дель Рей и Бейонсе.

Евгений Белоусов