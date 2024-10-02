«Путь РПЛ»

Групповой этап. Пятый тур

Группа A. «Крылья Советов»—«Динамо» (Мх) 3:3 (Бабаев, 1, 43; Цыпченко, 11 — Агаларов, 57, 66; Гаджиев, 90+2); серия пенальти 5:3. «Динамо»—«Спартак» 2:3 (Даса, 2; Маухуб, 20 — Барко, 10 (пен.); Мартинс, 83; Жозе, 90).

Таблица группы A

И В ВП ПП П М О

1. «Спартак» 5 4 0 0 1 13:4 12

2. «Динамо» (М) 5 2 1 0 2 11:10 8

3. «Динамо» (Мх) 5 2 0 2 1 8:7 8

4. «Крылья Советов» 5 0 1 0 4 5:16 2

Группа B. «Локомотив»—«Оренбург» 2:1 (Пиняев, 9, 56 — Сахархизан, 66). «Химки»—«Ростов» 2:2 (Руденко, 81; Мелентиевич, 88 — Лангович, 44; Мохеби, 75); серия пенальти 8:7.

Таблица группы B

И В ВП ПП П М О

1. «Локомотив» 5 5 0 0 0 15:4 15

2. «Ростов» 5 3 0 1 1 9:5 10

3. «Химки» 5 1 1 3 0 5:14 5

4. «Оренбург» 5 0 0 5 0 4:10 0

Группа C. «Пари Нижний Новгород»—ЦСКА 0:2 (Бистрович, 49; Глебов, 61).

Матч «Ахмат»—«Краснодар» завершился после подписания номера в печать.

Группа D. «Рубин»—«Факел» 0:1 (Ильин, 19 (пен.)).

Матч «Зенит»—«Акрон» завершился после подписания номера в печать.

За победу в основное время начисляется 3 очка, за победу в серии пенальти — 2 очка, за поражение в серии пенальти — 1.

Выделенные команды вышли в play-off «пути РПЛ».