«Государство должно сделать выбор»

Крупнейшие уральские девелоперы, представители власти и бизнеса поделились своим видением строительного рынка в будущем на форуме 100+ TechnoBuild. Одни говорили о перспективах современных технологий в строительстве и необходимости развития транспорта и компактной инфраструктуры внутри жилого комплекса, другие о доступности ипотеки. На пленарном заседании участники также обсудили ситуацию малых городов и грамотное распределение территориальных и человеческих ресурсов. За ходом дискуссии наблюдала корреспондент «Ъ-Урал» Анастасия Таначева.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Пленарная сессия, посвященная широкой теме — строительству будущего, — началась с ознакомительного видеоролика о Свердловской области, ее промышленном производстве и об истории форума 100+ TechnoBuild. После ролика слово взял губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев: «У каждого из нас свой угол зрения на перспективы этого важнейшего для экономики сегмента, и из всего многообразия взглядов нам предстоит сложить картину предстоящих изменений. Для меня, как для руководителя региона, строительство будущего — это сбалансированное развитие территорий: когда одновременно с возведением жилья создается вся необходимая инфраструктура»,— заявил господин Куйвашев. Он добавил, что в Свердловской области в 2023 году было впервые введено более 3 млн кв. м жилья, и в дальнейшем эти показатели планируется превзойти.

Как отметил модератор, президент «Гильдии строителей Урала» Вячеслав Трапезников, сессию впервые не стали строить в формате диалога между застройщиками и представителями власти, а сначала дали высказаться иностранным гостям и уральским девелоперам.

Он в шутку назвал это «совершенно сознательной провокацией на грани потери то ли карьеры, то ли сознания».

Первое слово было предоставлено министру жилищного строительства и социально-бытового обслуживания Зимбабве Хону Д. Гарве. В своем выступлении он, в частности, обратил внимание на то, что необходимо комплексное жилищное строительство, а также возведение школ, больниц, обновление существующей инфраструктуры и сохранение чистой воды. В завершении он заявил, что Зимбабве открыто для бизнес-контактов. Другой иностранный гость — старший инспектор гражданского строительства министерства инфраструктуры Малайзии Ахмад Ридзуан Бин Абу Бакар — вначале поблагодарил за приглашение и возможность поделиться опытом. Он сделал акцент на развитии технологий информационного моделирования и искусственного интеллекта (ИИ).

Выступавший потом руководитель ГК «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков начал с пожелания, чтобы в будущем ипотека была около 7%, поскольку «это ключевой фактор успеха». Господин Гайдуков уверен, что в скором времени в квартиры «проникнет» больше таких IT-решений, как, например, голосовые помощники. Говоря о развитии транспортной инфраструктуры, господин Гайдуков обратился с просьбой к сидящему рядом мэру Екатеринбурга Алексею Орлову о развитии метро. «Хотели бы попросить рассмотреть такую возможность. В Екатеринбурге было бы здорово, если бы подземное метро потихоньку начали развивать. Нам, строителям, и жителям это бы сократило пробки, и экономика резко увеличивается в тех городах, где добавляются станции метро. Это, конечно, было бы существенным подспорьем с точки зрения запуска реализации продаж того объема квадратных метров, к которому идет Екатеринбург»,— отметил господин Гайдуков. Он также попросил рассмотреть возможность увеличить количество объектов для КРТ, чтобы их получалось порядка 15-20 шт. в год.

В свою очередь гендиректор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин отметил, что нужно увеличивать плотность застройки, чтобы эффективнее использовать имеющиеся ресурсы, а также расширять долю объектов инфраструктуры в жилых кварталах.

«Сегодня рекомендуемые параметры до 5% инфраструктуры. Мы видим необходимость увеличения до 15%, то есть 2-3 этажа должны быть инфраструктурными. Здесь должны размещаться детские сады, бассейны, фитнес-студии, офисы, магазины. Это дает высокий комфорт»,— подчеркнул господин Мордовин, добавив, что нужно добиваться доступности жилья для населения, чтобы человек мог полностью расплатиться за квартиру в течение «максимум 10 лет». В зале на это заявление отреагировали аплодисментами.

Иной вектор дискуссии задал генеральный директор ГК PRINZIP Геннадий Черных, который говорил о малых городах. Он начал с исторического экскурса о том, что 100 лет назад они получили мощный импульс развития, потому что «произошли глобальная смена технологического уклада, революционные изменения в производстве, управлении, скорости передачи информации и транспорте». «Сегодня мы находимся внутри точно таких же глобальных изменений. То, что сегодня происходит, это новая технологическая революция, и малые города получат точно такой же импульс развития. С точки зрения технологий строительства все перейдет на более ускоренные темпы через модульное строительство»,— подчеркнул господин Черных. По его мнению, также в будущем произойдет более полный переход под управление ИИ.

Скептически отреагировал на это выступление первый заместитель гендиректора «Газпром инвест» Илья Козлов, который отметил, что «у нас просто нет человеческих ресурсов.

«Те поселки, которые умирают, которые приходится куда-то перетягивать, надо поставить черту и перестать спасать. Это огромные вложения, и сегодня государство должно сделать выбор: мы уделяем внимание агломерации, которая способствует развитию производств в одной точке или тащим за собой еще пять-семь малых, условно, умирающих городов, которые тащат за собой большую социальную нагрузку»,— заявил господин Козлов.

В продолжение он добавил, что ситуация, при которой человек не будет выходить на улицу из жилого комплекса, потому что все необходимое находится в пределах одного здания, является уникальной. «Дай бог, нас такое будущее не ждет, и мы все-таки будет передвигаться по улице, а не по этажам одного здания»,— пожелал он.

Выступая в финале, глава Екатеринбурга Алексей Орлов ответил на одну из просьб господина Гайдукова и заявил, что о развитии метро в мэрии помнят. А первый замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Александр Ломакин добавил, что, «дефицит ресурсов, наверное, будет являться одним из основных вызовов на ближайшие годы».

«Много внимания уделяем тому, чтобы привлекать кадры в строительную отрасль, развивать совместно с министерством промышленности новые технологии, материалы, оборудование — все то, что позволит ускорить инновационно-строительный процесс, а значит ускорить оборачиваемость денег в строительной отрасли»,— заметил господин Ломакин.

«Полтора часа, и ни слова о льготной ипотеки на строительном форуме – это просто твердый уральский характер»,– отшутился в конце заседания Вячеслав Трапезников, поблагодарив спикеров за выступления и пригласил всех на форум в следующем году.

Анастасия Таначева