Ближний, чем кажется

Нынешний виток ближневосточного конфликта, очередная активная фаза которого началась 7 октября 2023 года, остается одним из ключевых вопросов президентской кампании в США за месяц с небольшим до выборов. Вооруженное противостояние Израиля со своими региональными врагами — это, по сути, единственный внешнеполитический вопрос, который живо волнует американских избирателей и может оказать влияние на итоги борьбы за Белый дом. Массированная ракетная атака Ирана на Израиль, случившаяся 1 октября, в очередной раз продемонстрировала эту особенность гонки-2024 и напомнила, почему демократы так отчаянно бьются за скорейшее прекращение боевых действий на Ближнем Востоке, а республиканцы призывают Израиль ни в коем случае не останавливаться и идти до последнего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обломки иранской баллистической ракеты в пустыне близ города Арад (Израиль)

Фото: Amir Cohen, Reuters Обломки иранской баллистической ракеты в пустыне близ города Арад (Израиль)

Фото: Amir Cohen, Reuters

Ракетная атака Ирана на Израиль вечером 1 октября вызвала на Западе реакцию однозначного осуждения. Естественно, не остались в стороне и США — ключевой союзник Израиля. Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан пригрозил Ирану «серьезными последствиями».

Иного, наверное, никто и не ожидал. Однако острая и даже бурная реакция на иранскую атаку и демократов, и республиканцев не столько отражала приверженность США союзническим обязательствам, сколько иллюстрировала особую и нетипичную для внешнеполитического вопроса значимость ближневосточного противостояния. Еще когда кандидатом в президенты от демократов был Джо Байден, боевые действия в секторе Газа стали настоящей головной болью для действующего хозяина Овального кабинета, вынужденного разрываться между требованиями части его электората поддержать Израиль и леволиберальными избирателями, а также арабской диаспорой, выражавшими сочувствие палестинцам. В итоге демократ умудрялся навлекать критику в свой адрес буквально со всех сторон.

С приходом в гонку действующего вице-президента Камалы Харрис ближневосточный конфликт стал оказывать меньшее влияние на предпочтения избирателей.

Но Джо Байден все эти месяцы не оставлял попыток добиться прекращения боевых действий в регионе, и, как показывает развитие ситуации, не зря. Продолжающаяся операция Израиля в Газе, открытие второго фронта на юге Ливана и, наконец, иранская атака вернули повышенное внимание к ближневосточной проблеме в контексте президентских выборов в США.

Даже дебаты кандидатов в вице-президенты демократа Тима Уолза и республиканца Джей Ди Вэнса, прошедшие 1 октября (см. «Ъ-Онлайн»), начались не с основных тем американской повестки — экономика, здравоохранение, аборты или миграция,— а с Израиля. Участников дискуссии спросили, поддержали бы они превентивный удар Израиля по Ирану, если бы такое решение от них зависело.

Хотя оба политика уклонились от прямого ответа, было понятно, что для напарника Камалы Харрис такое начало дискуссии давалось тяжело. Господин Уолз заверил, что у Израиля есть «абсолютно фундаментальное» право на самооборону после атаки боевиков «Хамаса» 7 октября 2023 года, и попытался обвинить Дональда Трампа в усилении Ирана. Тогда как господин Вэнс, явно ощущая преимущество в данном вопросе, не обремененное необходимостью бороться за голоса критикующей Израиль части американского общества, подчеркнул, что только Израилю решать, наносить ли удар по Ирану, и призвал «поддержать союзников, когда они сражаются с плохими парнями».

Примечательно, что по итогам дискуссии мнение зрителей CBS News о том, кто из политиков лучше выступил по ближневосточному конфликту, разделилось поровну — по 50%.

Однако это скорее говорило о том, что Джей Ди Вэнс не до конца воспользовался выпавшим ему шансом разбить оппонента по данному вопросу, который оказался единственным внешнеполитическим на этих дебатах. Зато представившуюся возможность не упустили коллеги господина Вэнса по партии.

Так, пока Джей Ди Вэнс проявлял чудеса вежливости и предупредительности, Дональд Трамп обрушился на Камалу Харрис и Джо Байдена. «Два некомпетентных человека, управляющих нашей страной — и я не думаю, что они вообще управляют ею,— ведут нас на грань третьей мировой войны»,— заявил экс-президент. По его мнению, из-за внешней политики администрации Байдена—Харрис враги перестали уважать США, а его соперники из Белого дома «наводнили» Иран «американской наличкой», позволив Тегерану финансировать различные группировки, воюющие с Израилем.

К атакам подключился и спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон, обвинив действующих президента и вице-президента в лицемерии. По его словам, администрация публично выражает поддержку права Израиля на самооборону, параллельно «умиротворяя иранский режим миллиардами или сотнями миллиардов долларов… через смягчение санкций».

С одной стороны, в риторике республиканцев не было почти ничего нового, с другой — еще несколько месяцев назад, критикуя администрацию за подход к войне на Ближнем Востоке, сторонники и союзники Дональда Трампа будто и не подозревали о существовании Камалы Харрис, списывая все огрехи Вашингтона на господина Байдена. После смены демократических кандидатов они тщетно пытались переложить ответственность на госпожу Харрис, однако по-настоящему такая возможность возникла у них только сейчас — благодаря колоссальному вниманию, которое привлекла иранская атака.

Отчасти в том, что республиканцам не удавалось связать нынешнюю политику США в отношении Ближнего Востока с Камалой Харрис и представить ее как лидера, готового предать ближайшего союзника США вне НАТО, была и заслуга самой демократки. Несмотря на славу леволиберального политика, все это время она старалась избегать ближневосточной темы, а когда ситуация этого уже не позволяла, кандидатка умудрялась не попадать в ловушку, в которой оказался Джо Байден, одновременно выражавший поддержку Израилю и критиковавший его.

Иранскую атаку госпожа Харрис назвала «безрассудной и наглой» и заверила: «Я всегда буду обеспечивать Израилю возможность защитить себя от Ирана и поддерживаемых им террористических формирований. Моя приверженность безопасности Израиля непоколебима». Судя по всему, реакция госпожи Харрис во многом и вынудила того же Майка Джонсона раскритиковать не само ее заявление, а «лицемерие».

Вероятнее всего, атаки на Камалу Харрис в связи с ситуацией на Ближнем Востоке продолжатся, поскольку, несмотря на ее попытки отстраняться от данного вопроса, за месяц до выборов эта война, кажется, полноценно закрепилась во внутриамериканской повестке.

Из-за этого политтехнологи демократов испытывают серьезное чувство тревоги: стратегия пытаться не раздражать ни сторонников Израиля, ни сочувствующих палестинцам могла бы помочь в момент относительно вялотекущего конфликта, но не в период очевидной эскалации.

«Есть люди, которые думают, что она делает недостаточно для помощи Израилю. Есть и другие, кто думает, что она делает недостаточно для помощи Газе. Она в проигрышной ситуации»,— пояснил изданию The Hill эти опасения один из политтехнологов демократов.

Алексей Забродин