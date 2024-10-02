Воздушная тревожность

Как выяснил “Ъ”, временные ограничения, введенные Росавиацией на перелеты над Ближним Востоком, пока не повлияли на спрос на рейсы в Израиль, ОАЭ и Иран, но вызвали беспокойство пассажиров. В Общероссийском объединении пассажиров (ООП) фиксируют рост обращений по поводу возврата средств и призывают регуляторов рекомендовать авиакомпаниям и туроператорам «безусловный возврат денег» пассажирам, которые могут передумать лететь. Туроператоры отмечают, что ближневосточные перевозчики почти не корректировали полетные программы и туристы будут выбирать их, если авиакомпании РФ продолжат летать в облет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ограничения Росавиации для авиаперевозчиков по полетам в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака не повлияли на спрос пассажиров на этом направлении, рассказали собеседники “Ъ” в отрасли.

1 октября после волны ракетных ударов Ирана Росавиация рекомендовала воздержаться от полетов в Иран, Ирак и Израиль. По завершении ракетной атаки Израиль сообщил об открытии неба. 2 октября Росавиация рекомендовала авиакомпаниям выполнение рейсов в эти страны с 3 октября в период с 9:00 до 19:00. Пилотам советовали проявлять бдительность и выбирать альтернативные маршруты.

Ситуация вынудила ряд авиакомпаний корректировать маршруты и расписание. Самолет Red Wings, летевший из Сочи в Тель-Авив 1 октября, совершил посадку в египетском Шарм-эш-Шейхе. Авиакомпания также отменила рейс Тель-Авив—Сочи. Рейс S7, летевший во вторник из Москвы в Дубай, вернулся в аэропорт вылета, рейс туда же из Новосибирска был задержан. Утром 2 октября «Уральские авиалинии» задержали рейсы из Екатеринбурга в Дубай и обратно. «Аэрофлот» отменил рейс Москва—Дубай—Москва на 2 октября, рейс в Иран на тот же день и обратный 3 октября. Перевозчики анонсировали возврат средств пассажирам, желающим отказаться от перелета.

К вечеру 2 октября ситуация с расписанием начала стабилизироваться. «Азимут» выполняет полеты по стандартным маршрутам, сообщили в перевозчике, выполняющем перелеты в Тель-Авив. В S7 говорят, что не фиксируют серьезного изменения спроса на данном направлении. В компании добавили, что расходы на топливо составляют практически 40% от общей себестоимости рейса: «Увеличение длины полета пропорционально увеличивает их».

Реакция пассажиров на отмены и задержки рейсов «достаточно болезненная», говорит глава ООП Илья Зотов. Пассажиры, по его словам, остро реагируют на увеличение времени облета, и в ООП получают много вопросов по урегулированию возврата средств за билеты. «Со стороны регулятора было бы целесообразно рекомендовать перевозчикам безусловный возврат средств пассажирам за отмененные или перенесенные рейсы, а также в случае нежелания пассажира лететь в изменившейся обстановке. Стоит определить для этого перечень направлений»,— считает он. Как отмечает господин Зотов, ситуация на Ближнем Востоке может накалиться и в регионе сложится проблема большого количества «невывезенных» россиян. Большая часть обращений, по его словам, поступает от покупателей турпакетов, где вопрос возвратов — в сфере регулирования Минэкономики.

Во вторник Минэкономики рекомендовало участникам туррынка не применять штрафные санкции в отношении путешественников, отменяющих или пересматривающих поездки в страны Ближнего Востока.

В «Сбер Страховании» сообщили, что спрос на полисы для путешественников, включающие компенсацию при задержке и отмене рейса, с сентября вырос более чем на 30%. В «Ренессанс Страховании», СК «Согласие» и «Совкомбанк Страховании» всплеска спроса на полисы от случаев задержек или отмены рейсов не отметили. В СК «Росгосстрах» говорят, что такие опции включают при оформлении полиса путешественника обычно 5–6% их клиентов. В «АльфаСтраховании» сообщили, что полис страхования от задержки авиарейсов за год оформили 5–10% от общего числа пассажиров.

Среди направлений, столкнувшихся с изменением полетных программ, основным для туроператоров выступают ОАЭ. По данным «Слетать.ру», страна сформировала 10,3% продаж на неделе 25 сентября—2 октября. Отмен по направлениям пока нет, но, если туры планировались на рейсах российских перевозчиков, бронирования стараются перенести, говорит представитель «Интуриста» Дарья Домостроева. Она не исключает, что в течение недели из-за негативного информационного фона активность бронирований может снижаться. Директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев напоминает, что год назад обострение ситуации в Израиле привело к снижению спроса на Ближний Восток на несколько дней. По его словам, любые отмены рейсов и негативный информационных фон создают прежде всего нагрузку на бизнес, связанную с возрастающим числом обращений клиентов.

Наиболее пострадавшим направлением, вероятно, окажется Иран.

Посольство РФ в стране рекомендовало воздержаться от поездок в Иран до нормализации ситуации. По подсчетам погранслужбы ФСБ, в первом полугодии россияне совершили 21,1 тыс. поездок в Иран, что на 15,6% меньше, чем годом ранее. Туроператоры пока не приняли решения о пересмотре программ. «Ближайший заезд запланирован на 14 октября, мы наблюдаем за развитием событий»,— говорит госпожа Домостроева.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отмечает, что изменения в полетных программах коснулись и смежных маршрутов. Так, рейс «Аэрофлота» на Сейшелы, по его словам, в среду летел до места назначения на два часа больше. По словам господина Горина, ближневосточные перевозчики почти не вносили корректив в свои полетные программы и, если российские авиакомпании продолжат лететь в ОАЭ семь-восемь часов, а зарубежные пять-шесть, пассажиры выберут последних. Иностранные компании на ближневосточных маршрутах, по его словам, занимают 50–60%.

Айгуль Абдуллина, Александра Мерцалова, Юлия Пославская