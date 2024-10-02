Израиль вернет ракеты Ирану

Израиль готовится ответить на иранский ракетный удар, нанесенный вечером 1 октября. По данным СМИ, в качестве целей для атаки израильтяне рассматривают военные базы Ирана, нефтегазовую инфраструктуру и даже ядерные объекты. Тем временем США, по данным портала Axios, пытаются убедить Израиль воздержаться от разрушительного ответа, который спровоцирует большую войну на Ближнем Востоке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Тегеране иранцы жгут израильский флаг во время митинга в поддержку ракетного удара по Израилю

Фото: Reuters В Тегеране иранцы жгут израильский флаг во время митинга в поддержку ракетного удара по Израилю

Фото: Reuters

Сразу по окончании ракетной атаки Ирана на Израиль иранские информационные ресурсы начали наперебой сообщать о ее успехе: поражены 80% целей на израильской территории, в Израиле разрушения и пожары, ракеты поразили газовые платформы в районе израильского Ашкелона, уничтожены более 20 самолетов F-35 Израиля на авиабазе Неватим. Израильские СМИ в ответ наполнились насмешками над «иранскими фантазиями».

Официальные израильские источники сообщили лишь об одной жертве — палестинце из Газы, погибшем от упавшего на него обломка ракеты в Иерихоне, на Западном берегу реки Иордан, и трех израильтянах, получивших осколочные ранения, не угрожающие их жизни. А пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) успокоила сограждан, заявив, что ни один самолет ВВС не пострадал.

По данным CNN, несколько иранских ракет все же прорвались через сложные системы ПВО Израиля и упали на военные базы.

Военный источник канала подчеркнул, что объектам не было нанесено серьезного ущерба. Еще одна ракета, по данным телеканала, упала в районе штаб-квартиры «Моссада» неподалеку от Тель-Авива.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сразу же дал понять, что новых атак не будет, только если Израиль не решит ответить: «Операция завершилась, но, если сионистский режим попытается принять ответные меры, наш ответ будет более суровым» (цитата по ТАСС). Министр также заявил, что разговаривал со своими коллегами из Великобритании, Германии и Франции, предупредив: хотя Иран не стремится к войне, он «ее не боится». Катарская газета «Аль-Араби аль-Джадид» со ссылкой на иранские источники сообщила, что вооруженные силы Ирана готовы провести «несколько последовательных серий ударов» по Израилю в случае ответных действий.

Похоже, не все руководство Ирана было в курсе готовящейся атаки. Как пишет газета The New York Times (NYT), удар по Израилю был проведен исключительно силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР), без привлечения армии. К тому же, по данным издания, президента Масуда Пезешкиана о готовящемся нападении предупредили в последний момент. Все это может говорить о растущем недоверии внутри иранского истеблишмента — не в последнюю очередь на фоне слухов о проникновении израильских шпионов в иранскую разведку.

По данным NYT, иранский президент выступал за сдержанный подход, чтобы не дать Израилю втянуть Иран в открытый конфликт. Во время выступления на Генассамблее ООН Масуд Пезешкиан говорил о желании Ирана сотрудничать для снижения региональной напряженности. Другая часть правящей элиты, включая главу МИДа Аббаса Арагчи и командование КСИР, выступила за немедленный и жесткий ответ Израилю. Верховный лидер Али Хаменеи в итоге поддержал «партию войны», отмечает газета.

Израильский кабинет безопасности, собравшийся на экстренную встречу сразу после иранской ракетной атаки ночью 1 октября, оперативно вынес решение дать ответ Ирану.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил: «Иран совершил большую ошибку — и он за это заплатит. Кто бы ни напал на нас, мы нападем в ответ». Однако масштабы возмездия в среду еще оставались неизвестны.

Издание Axios со ссылкой на источники отметило: Израиль будет отвечать Ирану в одиночку, но хочет координировать свои планы с США на случай повторных атак со стороны Тегерана.

Израиль вряд ли решится отвечать до окончания еврейского Нового года (Рош ха-Шана). На это указывает хотя бы тот факт, что израильская служба тыла спустя несколько часов после иранской атаки сняла все введенные ограничения на массовые мероприятия. Впрочем, в апреле, когда все так же ожидали израильский ответ на иранский удар, американские чиновники прогнозировали, что Израиль не ударит по Ирану до окончания Песаха (20–23 апреля). Однако вопреки ожиданиям ЦАХАЛ ударил 19-го числа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Израильская система ПВО «Железный купол» перехватывает иранские ракеты над городом Ашкелоном

Фото: Amir Cohen , Reuters Израильская система ПВО «Железный купол» перехватывает иранские ракеты над городом Ашкелоном

Фото: Amir Cohen , Reuters

Еще один важный вопрос: как именно и куда будет бить Израиль? Axios допускает, что израильское возмездие может быть направлено на объекты нефтедобычи в Иране, а возможно, предполагает и точечные ликвидации иранского руководства. Источники The Wall Street Journal (WSJ) и вовсе допускают нападение на иранские ядерные объекты — как ракетный удар, так и возможную кибератаку. В апреле Израиль уже дал понять, что может ударить по ядерному центру в Фордо и оборонным предприятиям в Исфахане. Между тем администрация Джо Байдена, как пишет WSJ, резко против такого сценария и пытается отговорить Израиль от масштабного возмездия и удара по ядерным объектам.

Как пояснила “Ъ” эксперт Российского совета по международным делам Елена Супонина, Белый дом не заинтересован в эскалации из-за предстоящих в ноябре президентских выборов.

Потому вряд ли США согласуют удары по ядерным объектам. По словам эксперта, Израиль наверняка будет планировать нанесение ударов по иранским военным базам. Однако не исключено, что целью станут и нефтегазовые объекты Исламской Республики. «Такая атака спровоцирует всплеск цен на энергоносители, что накануне выборов опять же невыгодно демократам, команде Байдена. Но в последнее время Нетаньяху часто действовал без особой оглядки на Белый дом»,— подчеркнула эксперт.

Израильский эксперт по Ирану Владимир Месамед также полагает, что основной удар возмездия придется на нефтяную отрасль. «Считается, что ударами по нефтянке можно нанести гораздо больший ущерб Ирану, поставив его на колени из-за разгрома всей нефтяной и газовой инфраструктуры страны, что приведет к экономическому краху»,— пояснил эксперт “Ъ”.

Близкая к ливанской «Хезболле» газета «Аль-Ахбар» предупреждает: ответный удар Израиля по Ирану может привести к «тотальной войне со всеми фронтами Оси сопротивления (Тегеран и его союзники.— “Ъ”) — от Газы и Западного берега, через Ливан, Ирак, Сирию и Йемен до Ирана».

Эльнар Байназаров