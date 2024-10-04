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Коммерсантъ FM
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Кирилла Вишневского прооперируют в ноябре

27 сентября на rusfond.ru и в “Ъ” мы рассказали историю 15-летнего Кирилла Вишневского из Набережных Челнов («Шагреневая кость», Инна Кравченко). У мальчика грудопоясничный сколиоз самой тяжелой, 4-й степени. Искривление позвоночника нарастает, усиливаются боли, прогрессирует дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность. В московской клинике Кириллу готовы провести операцию с использованием технологии VBT (Vertebral Body Tethering), которая устранит деформацию позвоночника, сохраняя его гибкость. Но оплатить операцию родители мальчика не в силах. Рады сообщить: вся необходимая сумма (2 054 432 руб.) собрана. Елена, мама Кирилла, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Кирилл Вишневский

Кирилл Вишневский

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Кирилл Вишневский

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 27 сентября 9011 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Карелия», «Тверь», «Регион-Тюмень» и «Томск», а также 132 региональных СМИ — партнера Русфонда исчерпывающе помогли 23 детям на 34 776 100 руб.

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