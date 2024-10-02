«Грамотно проведенная реновация помогает отелям повысить процент загрузки»

В Сочи около половины номеров в объектах недвижимости санаторно-курортного комплекса требуют реновации в ближайшие годы. В течение 8-10 лет реконструкции на современный лад потребуют все номера. К такому выводу пришли участники круглого стола, проведенного 1 октября, Ассоциацией отельеров Сочи (АМОС). В целом, по словам экспертов отрасли, в Краснодарском крае также актуальна данная проблема. Председатель экспертного совета АМОС Дмитрий Богданов рассказал «Ъ-Сочи» о необходимости решения вопроса реновации построенных много лет назад санаториев, профилакториев, гостиниц и отелей.

Дмитрий Богданов

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«Примерно половина номеров в санаториях требует реновация буквально сейчас — в ближайшие год-два. В горизонте трех-четырех лет речь идет уже о 70% номерного фонда. В горизонте 8-10 лет – все номера потребуют реновации.

Сегодня уровень подготовки отельеров не позволяет им грамотно планировать и проводить реновацию. В итоге даже во внешне успешных проектах много недочетов и неверных решений..

Грамотная и правильно проведенная реновация помогает отелям и санаториям решить сразу ряд наиважнейших задач: повысить процент загрузки в целом по году, повысить средний чек, увеличить продажи дополнительных услуг, заметно нарастить глубину продаж. Также растет лояльность гостей, они начинают чаще публично и лично рекомендовать данный отель или санаторий своим знакомым, в том числе и через социальные сети. Растет число положительных отзывов.

Но важно реновацию проводить грамотно – чтобы на каждый вложенный рубль в каждый квадратный метр в итоге получить максимум отдачи на протяжении следующих 8-10 лет как минимум».