Народные облигации заинтересовали инвесторов

Частные инвесторы выкупили весь выпуск народных облигаций Красноярска. Власти города разместили бумаги на 100 млн руб. на платформе «Финуслуги» 17 сентября. Планировалось, что их можно будет купить до 20 декабря, однако через десять дней весь выпуск разобрали 700 человек. Им были доступны бумаги с погашением в следующем году по ставке чуть больше 18%. Средний чек составил 102 тыс. руб., а максимальная сумма сделки достигла 7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Власти Красноярска назвали результаты дебютного размещения «позитивными», привлеченные средства они собираются направить на озеленение. Несмотря на повышенный интерес к этим бумагам, народные облигации в ближайшее время будут оставаться нишевым продуктом, уверен управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров: «Все-таки нельзя сказать, что был какой-то ажиотаж вокруг этой сделки. Народные облигации — это достаточно нишевый продукт, который размещается через проект Мосбиржи «Финуслуги».

Там в целом не так много различных продуктов. В первую очередь это, конечно, вклады, инвесторы ищут в рамках этой платформы какие-то альтернативы для вложений. В данном случае Красноярск дал небольшую премию к облигациям федерального займа с точки зрения доходности. Сами по себе народные облигации в первую очередь конкурируют именно с банковским депозитом, поскольку по такого типа облигациям предусматривается выкуп со стороны эмитента в случае, если инвестор хочет бумагу реализовать.

Таким образом, нет риска снижения цены, потому что нет никаких вторичных торгов, плюс есть обязательства по обратному выкупу. Продукт пока что небольшой по своим объемам. Московская биржа пробует его развивать, но сейчас, конечно, это сложно делать в условиях серьезной конкуренции со стороны классических банковских продуктов и облигаций любой длины с высокими доходностями в силу высокой же ключевой ставки».

Сама платформа «Финуслуги» позиционирует народные облигации как альтернативу банковским вкладам. Доходности у них сопоставимые, но эти бумаги предполагают еще и возможность регулярно получать купонные выплаты. Впрочем, для самих регионов обслуживание этого долга может стать дополнительной проблемой, считает эксперт по финансовым рынкам Андрей Бушуев:

«100 млн руб. для рынка — это ничтожно мало. Если подходить к делу серьезно, то это, безусловно, очень перспективный момент, но давайте представим себе казначея какого-нибудь региона, который сидит, и у него дел достаточно, помимо того, чтобы регулировать ликвидность своих бумаг. А нужно в каждом департаменте финансов субъекта федерации иметь как минимум одного человека, который будет следить, сколько денег держать свободными.

Это целый механизм, то есть бюджет должен заниматься немножко другими делами, не только регулировать свои источники долговые финансирования. Поэтому для бюджетов субъектов это не самый удобный инструмент. Будут ли другие регионы следовать этому примеру и чаще размещать такие бумаги, зависит от того, какие отношения у каждого региона с центральным бюджетом. Если центральный бюджет будет стимулировать к тому, чтобы привлекались такие источники, то да».

Народные облигации Красноярска — не первый подобный выпуск. В декабре 2021 года власти Калининградской области также размещали долговые бумаги. Всего регион продал пять выпусков почти на 2 млрд руб., один из них разошелся за рекордные 12 часов. Полученные средства власти должны были направить на благоустройство и решение экологических проблем региона.

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Владислав Викторов