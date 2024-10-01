Кооперация, торговля и НТП

За первое полугодие совокупный ВВП ЕАЭС увеличился на 4,5%, промпроизводство выросло на 4,8%, а взаимная торговля в союзе на 5,7% — такие промежуточные итоги были обозначены во вторник на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване. Впрочем, как констатировали главы правительств, для устойчивого роста в обозримом будущем государствам потребуется более активная совместная работа сразу по нескольким направлениям — это облегчение условий торговли с третьими странами, развитие международных логистических коридоров, производственная кооперация в приоритетных отраслях, а также обеспечение продовольственной безопасности и научно-технического сотрудничества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Совет глав правительств ЕАЭС в Ереване (на фото — Михаил Мишустин и Никол Пашинян) обсудил широкий перечень решений, которые позволят союзу не останавливаться на месте

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Совет глав правительств ЕАЭС в Ереване (на фото — Михаил Мишустин и Никол Пашинян) обсудил широкий перечень решений, которые позволят союзу не останавливаться на месте

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На заседании межправсовета ЕАЭС во вторник в Ереване подведены экономические итоги союза за полугодие. Как отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, за это время ВВП ЕАЭС вырос на 4,5%, промпроизводство — на 4,8%, выпуск продукции АПК на 3,5%, объем строительных работ — на 4%, а оборот розницы увеличился почти на 8,5%. Объем взаимной торговли стран-участниц прибавил 5,7% при стабилизации доли национальных валют во взаимных расчетах на уровне около 90%.

Однако для поддержания в будущем нынешних темпов роста — они, как следовало из сегодняшних выступлений, в целом устраивают участников объединения — необходимо заметное расширение сотрудничества. В частности, речь идет о наращивании торговли с третьими странами: на дополнительном анализе действующих торговых соглашений и их регулярном пересмотре настаивал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Глава правительства Белоруссии Роман Головченко говорил о важности скорого завершения переговоров о создании зон свободной торговли с ОАЭ и Индонезией и временного торгового соглашения с Монголией. Михаил Мишустин фиксировал продолжающееся «плодотворное взаимодействие» стран ЕАЭС с Китаем, а премьер Казахстана Олжас Бектенов подчеркивал, что росту торговли с КНР и другими ключевыми партнерами будет способствовать увеличение пропускной способности международного транспортного коридора «Север-Юг».

Кроме внешнеторговых связей, страны ЕАЭС намерены расширять — хотя и с ограничениями — и интеграцию внутри союза.

Так, главы правительств утвердили концепцию формирования общего биржевого рынка товаров, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук по итогам межправсовета — впрочем, нефть и нефтепродукты в перечень «союзных биржевых» предсказуемо не вошли. Союзную программу развития биржевых торгов планируется утвердить до конца года. Также в интеграционном контексте обсуждалось расширение промышленной кооперации. По словам российского премьера, первый проект после отбора в рамках наднационального механизма поддержки кооперационных инициатив вскоре получит льготное межстрановое финансирование. Также господин Мишустин предложил коллегам подумать о грантовой поддержке совместных научно-исследовательских и конструкторских работ.

На более активное взаимодействие в ЕАЭС рассчитывают и в отдельных секторах, в том числе в АПК. Продовольственная безопасность стран требует учета специализации и возможностей производства всех участников союза.

Михаил Мишустин отметил, что РФ рассчитывает на последовательное расширение перечней товаров, по которым составляются индикативные балансы взаимной торговли.

Напомним, в рамках формирования таких балансов страны ЕАЭС берут на себя обязательства по поставкам товаров в определенных объемах и обеспечению их свободного перемещения во внутрисоюзной торговле (см. “Ъ” от 4 июня). Для российской стороны особый интерес в АПК может представлять и другое обсуждавшееся во вторник направление совместной работы — более активное взаимодействие в семеноводстве и генетике: самообеспеченность по этим направлениям в РФ крайне неоднородна, что сказалось даже на снижении ориентиров профильного федерального проекта (см. “Ъ” от 12 сентября).

Кристина Боровикова