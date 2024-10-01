В аэропорту Сочи пройдут ночные учения по отработке навыков пожаротушения

В сочинском аэропорту со вторника, 1 октября, начинаются учения по отработке навыков пожаротушения, в том числе в ночное время. Учения будут длиться до 4 октября, рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В процессе учений будут отрабатываться практические навыки и умения выполнения аварийно-спасательных и неотложных работ командой аэропорта Сочи. В работе задействуют аварийно-спасательные отряды, медицинский персонал воздушной гавани, а также другие ведомства: МЧС, Службу спасения Сочи, скорую помощь, полицейских. По легенде учения, необходимо спасти пассажиров и членов экипажа, потушить пожар на воздушном судне и провести аварийно-спасательные и неотложные работы на месте условного авиационного происшествия.

В аэропорту предупредили, что во время учений будут использовать средства имитации пожара. В их числе горючие жидкости. Работы проведут с соблюдением мер предосторожности и при участии службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов. Горожан и туристов просят сохранять спокойствие.

Вячеслав Рыжков