Сочи вошел в топ популярных направлений для работы на удаленке

Сочи занял второе место в рейтинге популярных направлений для удаленной работы. На первом месте оказался Сант-Петербург. В топ также попали Казань, Калининград, Москва, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса «Купибилет» и ИТ-лаборатории VibeLab.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

За пределами России лидируют Таиланд с его низкими ценами и теплым климатом, Грузия с гибкими визовыми условиями, а также Португалия, особенно Лиссабон и Порту, которые предлагают комфортные условия для работы и отдыха. Замыкает топ Бали.

По данным исследования, совмещать работу и путешествия предпочли 64% респондентов. За традиционные отпускные поездки проголосовали 36%.

Ключевыми критериями при выборе места для работы и отдыха остаются стабильный интернет (42%), комфортное жилье (33%), а также возможность наслаждаться природой (15%). Экономичность и активный отдых важны для 10% респондентов.

Мария Удовик