Отопление запустили в 70 свердловских муниципалитетах

На территории Свердловской области в 70 муниципальных образованиях к 1 октября полностью запустили отопление. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам министра энергетики и ЖКХ области Николая Смирнова, на данный момент показатель по региону составляет в среднем 98%. «Подключение жилых домов идет по графику, с учётом температуры наружного воздуха. Так, к примеру, в Екатеринбурге доля подключения жилого фонда составляет 89,6%, а социальных учреждений — 96%. Планируем, на следующей неделе выйти к стопроцентным показателям»,— рассказал он.

Ранее мэр уральской столицы Алексей Орлов сообщил, что во всех домах и соцобъектах города отопление будет включено до 1 октября. Он отметил, что власти решили начать отопительный сезон раньше нормативов из-за резких заморозков.

Полина Хабарова