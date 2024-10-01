Группа «Аренадата» проводит IPO по верхней границе ценового диапазона

Группа «Аренадата» (ранее «АДС Холдинг») определила цену первичного размещения в рамках IPO в 95 руб. за акцию, следует из сообщения компании на сайте. Такая стоимость — это верхняя граница ранее установленного ценового коридора (85–95 руб. за акцию), что соответствует рыночной капитализации в 19 млрд руб.

Продающие акционеры предложили инвесторам 28 млн акций, что составляет 2,7 млрд руб. по цене IPO. Из них 2,8 млн акций для стабилизации цены на вторичных рынках, которые могут быть использованы в течение 30 дней после начала торгов.

В результате IPO акционерами компании стали порядка 30 тыс. частных инвесторов. Общая сумма предложения была распределена между различными категориями инвесторов следующим образом: 57% — институциональным инвесторам, 27% — розничным инвесторам и 16% — партнерам продающих акционеров.

По результатам IPO и до завершения периода стабилизации доля акций в свободном обращении (free float) составит 14 % от акционерного капитала компании. «Аренадата» и ее акционеры взяли на себя стандартное обязательство lock-up в течение 180 дней с начала торгов. Торги акциями группы на Мосбирже начнутся 1 октября в 16:00 под тикером DATA.

Группа «Аренадата» разрабатывает ПО для для загрузки, хранения, анализа, управления и представления данных. В группу входят пять компаний, среди ее клиентов — X5 Group, «Магнит», «Вкусно — и точка», «Газпромбанк». Выручка компании за 2023 год выросла более чем в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом — до 4 млрд руб. В первом полугодии 2024 года обороты компании увеличились в 2,3 раза год к году, до 2,3 млрд руб.

Подробнее о ситуации - в материале «"Аренадата" без частного спроса».

Ольга Семеновых