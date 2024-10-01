К спросу примеряют поддержку

На поддержку спроса на отечественные автомобили — программы льготного автокредитования и лизинга — в 2025 году планируется выделить 18,06 млрд руб. и 11 млрд руб. соответственно, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2025 год и период 2026–2027 годов. В 2026–2027 годах на льготное автокредитование планируется направить по 19,72 млрд руб. в год, финансирование льготного лизинга остается на уровне 11 млрд руб. в год.

Глава Минпромторга Антон Алиханов говорил «Интерфаксу», что в 2025 году министерство рассчитывает направить на программу льготных автокредитов 23 млрд руб., льготного лизинга — 11 млрд руб. Эти показатели зафиксированы в бюджете на текущий год и прогнозный период 2025–2026 годов.

Программа льготного автокредитования считается одним из основных драйверов продаж отечественных автомобилей. Она распространяется на машины стоимостью до 2 млн руб. Это все модели Lada, УАЗ, ГАЗ полной массой до 3,5 тонны, а также Haval Jolion, выпущенные в Тульской области. Воспользоваться ею могут работники образования, медицинских учреждений, участники СВО и члены их семей, лица с ограниченными возможностями, семьи с ребенком, живущие на Дальнем Востоке. В рамках программы со скидкой 35% всем категориям граждан можно также приобрести электромобили, произведенные в России: Evolute, «Москвич 3Е» и «Амберавто А5».

Изначально на программу льготного автокредитования в 2024 году было выделено 17,3 млрд руб., льготного лизинга — 9 млрд руб. Объем средств, выделенный на автокредиты, закончился уже в июне, сообщал глава АвтоВАЗа Максим Соколов. В день публикации постановления правительства о повышении ставок утильсбора — 13 сентября — Минпромторг объявил о выделении на льготное автокредитование еще 6,5 млрд руб., на льготный лизинг — еще 8 млрд руб. По данным министерства, за счет дополнительных средств может быть продано еще более 36 тыс. автомобилей в дополнение к уже реализованным 82 тыс.

В проект бюджета также заложено увеличение поступления средств от индексации утильсбора. В 2025 году — до 2,01 трлн руб., в 2026 году — до 2,45 трлн руб., в 2027 году — до 2,71 трлн руб. В 2024 году размер сбора оценивался в 1,07 трлн руб.

Наталия Мирошниченко