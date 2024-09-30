Дракон овладел ракеткой

Главной неожиданностью Сhina Open, продолжающегося в Пекине турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 500 с призовым фондом $3,7 млн, стало поражение, которое шестая ракетка мира Андрей Рублев в двух партиях потерпел в четвертьфинале от китайца Бу Юньчаокэтэ. За последние недели теннисисты из Китая добились нескольких заметных успехов, вследствие чего с июля их количество в топ-100 возросло с одного до трех.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бу Юньчаокэтэ стал уже третьим представителем Китая в первой сотне рейтинга АТР

Фото: Jade Gao / AFP Бу Юньчаокэтэ стал уже третьим представителем Китая в первой сотне рейтинга АТР

Фото: Jade Gao / AFP

Открытый чемпионат Китая уже давно считается одним из самых представительных турниров АТР категории 500 по составу участников. В нынешнем году это особенно хорошо заметно на фоне аналогичного состязания, проходящего сейчас в Токио. Если в японской столице первый номер посева достался финалисту US Open, седьмой ракетке мира американцу Тейлору Фрицу, то в Пекин приехали четыре игрока из топ-6 — итальянец Янник Синнер, испанец Карлос Алькарас и его следующий соперник Даниил Медведев, которые добрались до полуфинала, а также Андрей Рублев.

Второй по силе российский теннисист тоже имел прекрасные шансы продолжить борьбу за титул, однако уступил в четвертьфинале Бу Юньчаокэтэ.

Этот 22-летний спортсмен монгольского происхождения родом из Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР в последние дни находится на виду.

На прошлой неделе он дошел до полуфинала турнира категории 250 в Ханчжоу и пробился в сотню лучших, обыграв по ходу дела 23-ю ракетку мира Карена Хачанова, а теперь записал на свой счет первую за карьеру победу над соперником из топ-10. В некоторой степени поражение Рублева со счетом 5:7, 4:6 можно объяснить тем, что ему, в отличие от китайца, в понедельник пришлось проводить два матча: утром доигрывать встречу с испанцем Алехандро Давидовичем Фокиной, прерванную в воскресенье из-за дождя уже после трех геймов, а вечером выходить на игру с чрезвычайно мотивированным соперником, которого поддерживали трибуны. При этом Бу Юньчаокэтэ показал очень зрелищную, скоростную игру, основанную на сильной подаче и прекрасном передвижении по корту. Более того, в перестрелках на задней линии он не боялся направлять мяч Рублеву под удар справа, коронный для россиянина, и выиграл немало очков.

Нынешний успех Бу Юньчаокэтэ стал развитием тенденции, которая в последнее время просматривается все более отчетливо.

Вслед за китаянками, которые давно играют заметные роли в женском теннисе (их последним триумфом стало золото седьмой ракетки мира Чжэн Циньвэнь на парижской Олимпиаде), все чаще заставляют говорить о себе и их соотечественники. Прошлая неделя стала для них просто выдающейся. Первая ракетка Китая 27-летний Чжан Чжичжэнь (на данный момент — 41-й в мире), который два года назад первым среди китайцев вошел в топ-100, в финале турнира в Ханчжоу уступил хорвату Марину Чиличу, а 19-летний Шан Цзюньчэн (52-й) в финале аналогичного состязания в Чэнду справился с 19-й ракеткой мира Лоренцо Музетти и завоевал первый в истории китайский титул АТР. Теперь же отличился Бу Юньчаокэтэ, который в мае находился за пределами топ-200, а теперь вне зависимости от результата полуфинала против Синнера ворвется в число 70 лучших в мире. Таким образом, с начала июля число китайцев в первой сотне возросло до трех.

Что же касается Андрея Рублева, то, несмотря на четвертьфинальную неудачу в Пекине, он набрал там 100 рейтинговых очков и слегка улучшил свое положение в борьбе за одну из путевок в Турин на итоговое состязание Nitto ATP Finals.

По-прежнему занимая шестое место в классификации, учитывающей результаты с начала года, он теперь имеет там 3580 баллов. Тейлор Фриц (3900 очков) и норвежец Каспер Рууд (3805), стоящие там выше Рублева, на этой неделе в Токио выступили еще хуже, ближайший преследователь россиянина австралиец Алекс Де Минаур (3305) лечит очередную травму и полностью пропускает азиатскую серию, а серб Новак Джокович (3270) сконцентрировался на подготовке к «мастерсу», который в среду стартует в Шанхае. Туда теперь отправится и Рублев.

Евгений Федяков