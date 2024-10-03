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Коммерсантъ FM
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Разработчиков просят на выход

Почему крупнейшие в мире IT-компании стали сокращать сотрудников

Корпорация Microsoft сообщила сотрудникам о повторном сокращении (на этот раз 650 рабочих мест) в подразделении, разрабатывающем видеоигры. Тенденция к избавлению от части кадров наблюдается не только в Microsoft, но и в других крупных глобальных IT-компаниях. «Ъ-Review» разбирался, с чем связан мировой тренд на сокращения в IT-сфере, наблюдается ли он в российском технологическом бизнесе и к каким последствиям может привести.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

О том, что Microsoft сократил 650 рабочих мест в подразделении, разрабатывающем видеоигры, стало известно 12 сентября из письма главы подразделения Фила Спенсера, оказавшегося в распоряжении американских СМИ. Господин Спенсер заверил, что сокращения в основном затронут сотрудников на «корпоративных и вспомогательных должностях», а ни одна из студий, создающих игры, не будет закрыта.

По данным журналистов, в основном сокращения коснутся сотрудников Activision Blizzard — ее Microsoft купил в 2023 году за $68,7 млрд. Согласно подсчетам независимого аналитика Фархана Нура, еще до сентябрьских сокращений в Microsoft разработчики видеоигр с начала 2024 года уволили 11,5 тыс. сотрудников. Так, в минувшем феврале Sony объявила, что сократит 8% специалистов в PlayStation.

«В 2024 году несколько крупных компаний сообщили о масштабных сокращениях. Например, Unity, разработчик популярного игрового движка, уволил около 1,8 тыс. сотрудников, что составляет 25% от всего персонала. Также в рамках оптимизации компания закрыла офисы в 14 городах»,— отметил партнер практики «Цифровая трансформация» консалтинговой компании Strategy Partners Сергей Кудряшов. По словам эксперта, значительные сокращения в Microsoft и Google также стали частью глобального тренда в IT-индустрии. При этом он начался раньше: как сообщал Фархан Нур, одни лишь разработчики видеоигр в 2023 году сократили 10,5 тыс. сотрудников, а годом ранее — 8,5 тыс. специалистов.

Эхо пандемии

Сокращения во всем мире связаны с экономическими трудностями, говорит президент Лиги цифровой экономики Сергей Шилов. Разные эксперты сходятся на том, что сегодня мировая экономика показывает минимальный рост либо вовсе находится в стадии рецессии. Это сказывается на многих сферах, включая IT. При этом, по словам эксперта, сегодня компании этой сферы стараются сокращать людей постепенно, не привлекая к этому большого внимания. «Основная причина сокращений в IT-секторе — это перегрев рынка. Многие компании активно нанимали персонал во время пандемии COVID-19, когда спрос на цифровые продукты и услуги резко возрос. Сейчас они вынуждены оптимизировать расходы»,— объясняет Сергей Кудряшов.

Кроме того, добавляет он, технологический сектор сталкивается с вызовами: нужно сокращать издержки, так как рынок замедляется, а ожидания от новых технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ), растут. По словам эксперта, внедрение последнего позволяет компаниям автоматизировать многие процессы и уменьшить количество рутинной работы, что также приводит к сокращению персонала.

Кроме того, уход с некоторых рынков, таких как российский, также оказал влияние на бизнес крупных IT-компаний, заставив их пересмотреть свои стратегии. При этом оптимизация особенно заметна на рынке видеоигр, где расходы, в том числе на персонал, выросли во время пандемии на фоне повышенного спроса на такой вид развлечений. «Из-за снижения инвестиций в отрасль финансирование новых масштабных проектов не является приоритетом в этом году»,— говорит Сергей Кудряшов.

В то же время коммерческий директор компании «Код Безопасности» Федор Дбар считает, что говорить о явном тренде на сокращения в сфере IT сегодня нельзя: дело в том, что причины увольнений могут быть разными. К примеру, та или иная компания могла сделать неудачную попытку освоить новое направление или же купила другую организацию в новом направлении и сейчас проводит оптимизацию по своим стандартам.

В поисках кадров

Сокращения в сфере IT, которые проходят по всему миру, пока не наблюдаются в России. По словам старшего бизнес-партнера департамента управления персоналом Positive Technologies Анны Римской, отчасти это связано с тем, что российский технологический бизнес пока находится на ином уровне развития по сравнению с международными техногигантами. «Отрасль IT в России пока в стадии активного развития и фокусируется на создании своих технологий международного уровня. На этом пути мы все еще испытываем кадровый голод и дефицит по-настоящему крутых инженеров»,— говорит эксперт.

Важно и то, что большинство российских IT-компаний еще не успело достичь такого масштаба и «обрасти» множеством рутинных процессов, которые можно автоматизировать с помощью быстро развивающихся технологий ИИ, объясняет Анна Римская. Однако в перспективе российские компании также достигнут того уровня, на котором часть процессов и задач будет быстро решаться при помощи ИИ и требовать меньше ресурсов.

Именно поэтому представители российского технологического бизнеса внимательно смотрят на опыт международных компаний и думают о том, как сразу строить правильную архитектуру и инфраструктуру с применением ИИ. Как отмечает руководитель отдела привлечения талантов компании F.A.C.C.T. Людмила Гвоздева, на фоне ухода иностранных вендоров и прекращения техподдержки российские IT-компании должны активно развиваться, прокачивать продукты и экспертизу, а также наращивать мощности, чтобы закрыть образовавшиеся пустоты. «Особенно это ощущается в сфере информационной безопасности (ИБ), где в условиях интенсивных атак на организации российские разработки и сервисы особенно востребованы»,— подчеркивает специалист, добавляя, что рост спроса на специалистов в этой сфере (особенно опытных) в России по-прежнему опережает предложение.

Ставки под нейросети

Между тем на фоне глобальных сокращений в сфере IT эксперты все чаще задаются вопросом, как это отразится на развитии технологий. По мнению Сергея Шилова, сложности в мировой экономике могут привести к сокращению инвестиций в те или иные области. В частности, многие стартапы, которые занимаются ИИ, могут разориться и прекратить свое существование. «Дело в том, что развитие нейросетей требует огромных усилий. Причем они связаны не только с кадрами, но и с огромными вложениями в электроэнергию, в центры обработки данных»,— объясняет собеседник.

Однако глобально работа по развитию ИИ в любом случае будет продолжена лидерами отрасли, которые не пожалеют на нее средств, подчеркивает Сергей Шилов. Причина проста — это по-настоящему прорывная технология, от которой многого ждут. При этом, по словам Сергея Кудряшова, развитие нейросетей продолжит влиять на IT-сферу.

Компании, такие как Microsoft, активно используют ИИ для автоматизации рутинных задач: нейросети позволяют избавиться от низкопродуктивных процессов, что дает возможность экономить ресурсы и сокращать число сотрудников. ИИ-разработки, такие как Copilot, помогают оптимизировать рабочие процессы, повышая общую производительность.

«Часть людей, оставшихся без работы, пойдет переучиваться и активнее заниматься новыми современными технологиями, чтобы решать задачи с их помощью. Это продолжит двигать вперед и ускорять развитие ИИ»,— считает Анна Римская. По мнению эксперта, в сфере информационной безопасности развитие ИИ поможет частично решить проблему нехватки квалифицированных сотрудников и в целом ускорит развитие отрасли на пути к результативной кибербезопасности, но вряд ли приведет к необходимости каких-либо сокращений.

Цифровые перспективы

Тренд на сокращения на глобальном IT-рынке в ближайшие годы, скорее всего, продолжится, поскольку он перегрет, прогнозирует Сергей Кудряшов. Постепенная коррекция неизбежна, особенно на фоне усиления национальных регулирований и ограничений. В будущем это может привести к значительной сегментации мирового рынка, где компании будут ориентироваться на локальные требования. «Для крупных IT-игроков такие изменения могут стать болезненными, и они продолжат адаптироваться, в том числе через дальнейшие сокращения персонала»,— говорит эксперт.

Анна Римская дополняет, что сложившаяся ситуация заставит всю индустрию по-новому взглянуть на планирование и организацию ресурсов, а также больше задумываться об эффективности. Технологии ИИ продолжат развиваться с высоким темпом, и это поможет индустрии выходить на новый уровень, решая все более сложные задачи.

С тем, что потенциал IT-сферы далек от исчерпания, согласен и Федор Дбар. Дело в том, что на сегодняшний день есть огромное количество отраслей, где информационные технологии только начинают играть ощутимую роль: среди них — логистика, транспорт, медицина и промышленность. В последней достаточным уровнем IT-зрелости обладают лишь мировые лидеры, а средний и малый бизнес еще не дошел до должного уровня автоматизации, в первую очередь из-за стоимости IT-решений. «Однако рано или поздно IT станет полноправным хозяином во всех отраслях, поэтому потребность в IT-специалистах сохранится еще долгие годы»,— заключает Федор Дбар.

Этот текст — часть нового проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.

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