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Коммерсантъ FM
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Во время марафона во Владивостоке умер главный штурман Тихоокеанского флота

Прокуратура Приморья организовала проверку по факту смерти 41-летнего мужчины в ходе забега в марафоне «Мосты Владивостока», состоявшегося сегодня, 28 сентября.

«Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при организации спортивного мероприятия и полноте мер, принятых к обеспечению безопасности его участников, в том числе организацию медицинского сопровождения мероприятия»,— говорится в сообщении.

Восьмой международный марафон «Мосты Владивостока», по сообщению пресс-службы правительства Приморья, собрал 4,5 тыс. спортсменов. «Участники бежали дистанции 5 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км, дети и паралимпийцы преодолевали один километр. Также прошла командная эстафета на дистанции 42,2 км»,— сказано в пресс-релизе властей.

В ходе забега одному из ее участников стало плохо и, несмотря на помощь медиков, он скончался. По данным приморских медиаресурсов, умерший — главный штурман Тихоокеанского флота (ТОФ) капитан 2-го ранга Евгений Витютнев. Уточняется, что все участники забега перед стартом получали допуск по медицинским показателям.

Источник в правоохранительных органах региона подтвердил «Ъ» имя и фамилию скончавшегося, но добавил, что информацией о его месте работы не обладает. В пресс-службе ТОФ оперативный комментарий не предоставили.

Алексей Чернышев, Владивосток

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