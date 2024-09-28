Трамп пригрозил Google судом из-за «плохих публикаций» о нем в поисковике

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп пригрозил привлечь Google к ответственности в случае его переизбрания, поскольку поисковик выдает результаты только с «плохими историями» о нем и «лишь хорошие» о его оппоненте от демократов Камале Харрис, передает The New York Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder, Reuters Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder, Reuters

«Google незаконно использовал систему отображения только плохих историй о Дональде Трампе, некоторые из которых были выдуманы специально для этой цели, и в то же время раскрывала только хорошие истории о Камале Харрис»,— написал господин Трамп в своей соцсети Truth Social.

Он также выразил надежду, что Минюст США привлечет к уголовной ответственности тех, кто виновен в таком «вопиющем вмешательстве в выборы». Дональд Трамп отметил, что в случае переизбрания он потребует расследования в отношении Google.

В самой компании опровергли обвинения экс-президента и уточнили, что Google не менял свои алгоритмы, а публикации демонстрируются в соответствии с поисковым запросом.

В конце июля бизнесмен Илон Маск опубликовал в соцсети Х скриншот поискового запроса в Google, где на запрос «президент Дональд» ему не предлагается вариант «Дональд Трамп». Вместо этого поисковая строка предлагает вариант «президент Дональд Дак». Бизнесмен предположил, что Google блокирует упоминания экс-президента и кандидата от республиканцев на предстоящих выборах. Выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года.

Подробнее о предстоящих выборах в США — в материале «Ъ» «Республиканцы нашли, кому выгодно».

Ольга Семеновых