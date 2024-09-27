Глава комиссии Госсовета сообщил о росте аварийности электросетей из-за износа

Износ электросетей в российских регионах приводит к увеличению числа аварий. В частности, в Якутии за два года уровень износа сетевой инфраструктуры возрос с 50% до 57%, сообщил глава комиссии Госсовета по энергетике губернатор региона Айсен Николаев на полях Российской энергетической недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Айсен Николаев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Айсен Николаев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Проблемы в сфере электросетевого хозяйства волнуют всех. В настоящее время электросетевой комплекс России включает 2,6 млн км линий электропередачи и около 600 тыс. подстанций. Высокий уровень износа, наблюдаемый в последние годы, приводит к учащению аварий. Например, в Якутии с 2020 по 2023 год количество аварий увеличилось более чем в два раза. В условиях местного климата это создает непосредственную угрозу для жизни людей»,— отметил он (цитата по ТАСС).

Кроме того, господин Николаев подчеркнул необходимость принятия обоснованных решений о финансировании резервов, чтобы обеспечить надежность электросетевого комплекса. «Важно найти компромисс, который учтет интересы и энергетиков, и потребителей»,— добавил он, упомянув о новых законодательных изменениях, касающихся системообразующих организаций.

Россия начнет подготовку энергетического сектора к летнему сезону с таким же вниманием и серьезностью, как и к традиционно трудному осенне-зимнему периоду, заявил министр энергетики Сергей Цивилев. Это решение принято по итогам серии отключений электроэнергии в южных регионах и в Приморье летом.

«Как только начнется осенне-зимний период, мы начнем готовиться и к летнему времени. Реалии жизни требуют особого внимания и к летним условиям помимо подготовки к осени и зиме»,— добавил господин Цивилев.

Отключения электроэнергии на юге РФ привели к кратному росту спроса на оборудование для резервного энергоснабжения. По данным поставщиков, магазины и гостиницы заказывают дизель-генераторы, солнечные панели и литиевые аккумуляторы.

Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ» «Генераторы печальной карьеры»

Матвей Иващенко