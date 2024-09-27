Пять человек пострадали в ДТП в Архангельском районе Башкирии

Бортовая «Газель» и Skoda Octavia столкнулись на автодороге Уфа — Инзер — Белорецк в Архангельском районе, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Башкирии. По данным ведомства, 64-летний водитель грузовой машины совершал обгон и не справился с управлением, из-за чего автомобиль занесло. В это время с «Газелью» столкнулся встречный легковой автомобиль под управлением 54-летнего жителя Уфы.

В аварии пострадали водители обеих машин, пассажирка «Газели» и два пассажира Skoda. Пострадавшие доставлены в Архангельскую центральную районную больницу.

Идэль Гумеров