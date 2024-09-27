Володин рассказал, какие законы вступают в силу в октябре
Володин: пенсии военным проиндексируют с октября на 5,1%
В октябре в России проиндексируют на 5,1% пенсии военным. Эта мера коснется около 2,8 млн человек, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он рассказал о законах, которые вступят в силу с октября. Среди них — закон о контроле за деятельностью платежных агентов.
Вячеслав Володин идет к трибуне на заседании Госдумы
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Через платежных агентов граждане оплачивают коммунальные услуги, мобильную связь и многое другое. Раньше эта сфера в полной мере не регулировалась, что создавало угрозу прозрачности операций. Вступающая в силу норма исправит ситуацию»,— приводит слова господина Володина Telegram-канал Госдумы.
Также с октября в России вступают в силу следующие законы:
- закон о борьбе с «пиратскими зеркалами», копии пиратских сайтов будут напрямую блокироваться Роскомнадзором;
- закон о тестировании физлиц приобретающих полисы инвестиционного и накопительного страхования жизни;
- индексация зарплат работникам федеральных учреждений (медработников клинических центров, преподавателей федеральных вузов и так далее) на 5,1%;
- закон о пересмотре уровня риска подозрительных операций. Юрлица и ИП, отнесенные ЦБ к группе высокой степени риска смогут попросить о пересмотре степени;
- закон, уточняющий общие правила участия в госзакупках;
- ряд изменений, касающихся функционирования автоматизированной информационной системы (АИС). Так, граждане смогут бесплатно получить сведения о себе из АИС;
- у Росгвардии появятся собственные информационные системы в сферах оборота оружия, частной охранной и детективной деятельности, подведомственной охраны, госконтроля за обеспечением безопасности объектов ТЭК и так далее;
- закон, позволяющий легально использовать литературные произведения, фото и музыкальные композиции, авторы которых неизвестны, но у которых еще не истек срок охранных прав. Для этого нужно будет обратиться в специальную аккредитованную организацию. Средства получит автор, если его удастся установить.