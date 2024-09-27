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Коммерсантъ FM
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Володин рассказал, какие законы вступают в силу в октябре

Володин: пенсии военным проиндексируют с октября на 5,1%

В октябре в России проиндексируют на 5,1% пенсии военным. Эта мера коснется около 2,8 млн человек, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он рассказал о законах, которые вступят в силу с октября. Среди них — закон о контроле за деятельностью платежных агентов.

Вячеслав Володин идет к трибуне на заседании Госдумы

Вячеслав Володин идет к трибуне на заседании Госдумы

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Вячеслав Володин идет к трибуне на заседании Госдумы

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Через платежных агентов граждане оплачивают коммунальные услуги, мобильную связь и многое другое. Раньше эта сфера в полной мере не регулировалась, что создавало угрозу прозрачности операций. Вступающая в силу норма исправит ситуацию»,— приводит слова господина Володина Telegram-канал Госдумы.

Также с октября в России вступают в силу следующие законы:

  • закон о борьбе с «пиратскими зеркалами», копии пиратских сайтов будут напрямую блокироваться Роскомнадзором;
  • закон о тестировании физлиц приобретающих полисы инвестиционного и накопительного страхования жизни;
  • индексация зарплат работникам федеральных учреждений (медработников клинических центров, преподавателей федеральных вузов и так далее) на 5,1%;
  • закон о пересмотре уровня риска подозрительных операций. Юрлица и ИП, отнесенные ЦБ к группе высокой степени риска смогут попросить о пересмотре степени;
  • закон, уточняющий общие правила участия в госзакупках;
  • ряд изменений, касающихся функционирования автоматизированной информационной системы (АИС). Так, граждане смогут бесплатно получить сведения о себе из АИС;
  • у Росгвардии появятся собственные информационные системы в сферах оборота оружия, частной охранной и детективной деятельности, подведомственной охраны, госконтроля за обеспечением безопасности объектов ТЭК и так далее;
  • закон, позволяющий легально использовать литературные произведения, фото и музыкальные композиции, авторы которых неизвестны, но у которых еще не истек срок охранных прав. Для этого нужно будет обратиться в специальную аккредитованную организацию. Средства получит автор, если его удастся установить.

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