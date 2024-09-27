Володин рассказал, какие законы вступают в силу в октябре

В октябре в России проиндексируют на 5,1% пенсии военным. Эта мера коснется около 2,8 млн человек, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он рассказал о законах, которые вступят в силу с октября. Среди них — закон о контроле за деятельностью платежных агентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин идет к трибуне на заседании Госдумы

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин идет к трибуне на заседании Госдумы

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Через платежных агентов граждане оплачивают коммунальные услуги, мобильную связь и многое другое. Раньше эта сфера в полной мере не регулировалась, что создавало угрозу прозрачности операций. Вступающая в силу норма исправит ситуацию»,— приводит слова господина Володина Telegram-канал Госдумы.

Также с октября в России вступают в силу следующие законы: