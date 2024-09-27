В Уфе отложили обсуждение вопроса об Аллее возвращения домой на месяц

Администрация Октябрьского района Уфы, жители дома №100 по Комсомольской улице и застройщик в конце октября вернутся к вопросу об Аллее возвращения домой. К этому времени проектировщик строительства административного здания с паркингом на месте аллеи должен спроектировать схему благоустройства. Об этом стало известно на встрече граждан с районными властями, состоявшейся накануне.

Глава районной администрации Сергей Плотников заверил, что по итогам строительства аллея не исчезнет, а компания будет обязана восстановить деревья, как и пешеходную дорожку. В то же время расположение объектов благоустройства поменяется, переместившись на несколько метров восточнее от Комсомольской улицы. Также застройщик и чиновники пообещали разместить парковочную зону между проезжей частью и пешеходной зоной.

По словам господина Плотникова, строительство подземного паркинга необходимо для обеспечения территории машино-местами.

Как рассказывал «Ъ-Уфа», Аллея возвращения домой была создана в сентябре 2022 года и посвящена бойцам СВО и присоединению к России новых регионов. В высадке деревьев (черемухи и липы) участвовали сити-менеджер Ратмир Мавлиев и глава администрации Октябрьского района Сергей Плотников. В середине сентября этого года началось строительство административного здания с подземным паркингом на 315 машино-мест, территория перед домом №100 на Комсомольской улице была огорожена металлическим забором. В зону проведения работ попали пешеходная зона, часть аллеи и детская площадка. Решением оказались недовольны жители, для успокоения общественности местные власти провели две встречи. На сегодняшний день 12 деревьев пересажены на придомовой территории, также определено новое место для детской площадки. Строительством здания с паркингом занимается ООО «Лидерстрой», арендовавшее земельный участок за 20,3 млн руб.

Идэль Гумеров