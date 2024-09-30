Научный хаб

В современном мире практически невозможно представить создание инновационного продукта без взаимодействия науки и индустрии. Значимая доля инвестиций, которые Сеченовский университет ежегодно направляет на научные исследования в области биомедицины (более 1 млрд руб.),— средства индустриальных партнеров. Сегодня бизнес охотно вкладывается в передовые разработки ученых и биоинженеров, которые работают над созданием медицинских технологий, лекарств и медизделий будущего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой Сеченовского университета Фото: Предоставлено пресс-службой Сеченовского университета

Коллагеновая матрица

Летом 2023 года Сеченовский университет совершил большой шаг в сторону трансформации в исследовательский университет мирового уровня: передал своему первому индустриальному партнеру подмосковной фармацевтической компании «Зеленая дубрава» уникальную разработку — технологию создания коллагеновых матриц. Они используются в реконструктивной стоматологии как разделительный межтканевый барьер и по механическим свойствам существенно превосходят иностранные аналоги.

Новая матрица была создана учеными Института регенеративной медицины Научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета. На разработку технологии ушло более трех лет. Сегодня на ее основе разрабатывается ряд уникальных продуктов для регенеративной медицины: искусственная роговица глаза, искусственная кожа, биоэквивалент барабанной перепонки и т. д. Число индустриальных партнеров у Сеченовского университета к 2024 году выросло до нескольких десятков. Среди них — «Ростех», «Роскосмос», «Яндекс», «Р-Фарм», Biocad, Generium, «Ростелеком» и другие крупные технологические и фармацевтические компании.

Окно в науку

Сегодня Сеченовский университет предлагает индустриальным партнерам разные варианты сотрудничества в зависимости от направления НИОКР. Это могут быть как заказные исследования (например, доклинические и клинические испытания лекарственных препаратов), так и финансирование фундаментальных научных разработок или совместная работа над тем или иным исследованием. Например, для компании «Джейвис Дианостикс» университет разрабатывал инновационный тест для раннего выявления онкозаболеваний с точностью до 90%, совместно с ООО «КардиоКВАРК» — технологию кардиомониторинга в публичных местах, а с ЦВ «Протек» — цифровую систему дистанционного мониторинга пациентов.

В отдельных проектах университет сам выступает заказчиком. К примеру, созданием цифровой платформы больших медицинских данных для университета занимаются компании «Яндекс Cloud» и Beltel Datanomics, а «Ростелеком» занимается разработкой цифровых сервисов и единой информационной среды для студентов и сотрудников Сеченовского университета, общее число которых превышает 34 тыс. человек.

Крупные исследовательские проекты университет реализует путем сетевого взаимодействия с индустриальными партнерами, НИИ и другими университетами. Так, флагманский мегапроект «Орган-на-заказ» университет реализует в партнерстве с МИСиС и Институтом биологии гена РАН, ГК «Роскосмос» (в части космической программы проекта), университетами Кейптауна (ЮАР), Шанхая и Зуньи (КНР), а также компанией «БиоКубаФарма» (Куба). В 2024 году этот проект вошел в программу Министерства образования и науки РФ по реализации крупных научных проектов и получил грант в размере 100 млн руб.

Эффективный инструмент привлечения партнеров — создание индустриальных лабораторий с использованием механизма совместного финансирования. В 2022 году в университете были созданы три такие лаборатории, в 2023 году — еще четыре: по направлениям «МедТех» (медизделия), «Фарма» и «IT-решения в медицине».

Сотрудники индустриальных лабораторий разрабатывают инновационные лекарственные препараты, медицинские изделия и IT-решения для практического здравоохранения совместно с высокотехнологичными российскими компаниями. Так, например, в лаборатории молекулярного моделирования и химии природных соединений совместно с компанией «НПО Биотех Альянс» разрабатывают новые лекарства на основе растительного сырья. В частности, лекарственное средство для лечения посттравматического стрессового расстройства.

В лаборатории медицинской химии и тонкого органического синтеза совместно с фармкомпанией «Фармасинтез» работают над созданием платформы по поиску новых молекул, блокирующих развитие патологий при онкологических заболеваниях. Они станут основой для создания высокоэффективных препаратов для лечения сложных форм рака.

В индустриальной лаборатории прикладных геномных технологий разрабатывают первый отечественный генетический тест, позволяющий подобрать максимально эффективное персонализированное лечение пациентам с поздними стадиями рака молочной железы и оценивать прогноз терапии. Индустриальный партнер лаборатории — Центр молекулярной онкологии «ОнкоАтлас». А в лаборатории инновационных инженерных решений совместно с индустриальным партнером ООО «Минимально инвазивные технологии» создают новые медицинские изделия для диагностики и лечения урологических заболеваний.

По словам директора департамента управления проектами трансформации в трансляционных исследованиях Сеченовского университета Оксаны Евсеевой, изначально заявки на открытие индустриальных лабораторий принимались на конкурсной основе. С 2023 года этот формат совместной деятельности стал постоянно действующим: потенциальный индустриальный партнер может обратиться в университет с исследовательской идеей в любое время. Она будет рассмотрена и при положительном решении получит софинансирование.

От идеи до продукта

Процесс создания медицинской технологии или продукта крайне сложен, рассказывает Оксана Евсеева. Прежде чем дойти до потребителя — врача или пациента, продукт проходит как минимум пять этапов: идея, разработка, прототипирование, тестирование и масштабирование.

«Когда университет начинал работу с индустриальными партнерами, перед нами стояла задача перейти от стадии proof of concept, когда мы только генерируем идею, до выхода на рынок,— рассказывает Оксана Евсеева.— Вызовом было выстроить с нуля систему сервисной поддержки, которая бы включалась на каждом этапе жизненного цикла продукта. Мы это сделали и продолжаем развитие системы и наполнение ее новыми инструментами. Сейчас любая технология или разработка получают нашу поддержку от идеи до внедрения».

Сегодня научный блок университета представляет собой десятки институтов и лабораторий, исследовательскими проектами заняты сотни ученых, аспирантов, кандидатов и докторов наук. Взаимодействие между ними и индустриальными партнерами осуществляется через «одно окно». Разработчики из академической среды с его помощью могут найти индустриального партнера, а представители бизнеса — подобрать заинтересовавший их проект из перечня университетских разработок или предложить собственный.

По словам директора по коммерциализации технологий Сеченовского университета Александра Кулиша, все это позволило создать условия для реализации совместных проектов в области здравоохранения, разработки и производства лекарственных препаратов, медицинских изделий, цифровых решений, а также продуктов для фудтех-рынка, развития спорта и физической культуры и поддержания здорового образа жизни.

Где рождаются технологии

Важную роль в процессе реализации и коммерциализации научных идей играет и Центр индустриальных технологий и предпринимательства Сеченовского университета. Он занимается созданием образовательных программ для студентов, выбравших индивидуальную образовательную траекторию по направлению «предпринимательство», ведет работу с готовыми проектами и формирует среду для нетворкинга.

«Основным нашим инструментом работы с проектами служит акселерационная программа SechenovTech — единственный в России акселератор федерального масштаба для биомедтех-стартапов разных стадий,— рассказывает директор Центра индустриальных технологий и предпринимательства Сеченовского университета Михаил Рубцов.— Это трехмесячная образовательная программа, которая ориентирована на поиск, отбор и поддержку инновационных проектов в области биомедтеха для совместного развития и вывода инновационных продуктов на рынок. В этом году она была признана одной из лучших практик в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

В четырех сезонах акселератора SechenovTech, прошедших в Первом МГМУ, приняли участие более 2 тыс. студентов, ординаторов, аспирантов и молодых ученых из медицинских и технических вузов России. В сентябре этого года стартовал уже пятый сезон программы, в ней участвуют более 400 студентов из 68 университетов России.

Еще одно важное направление в университете — сотрудничество с институтами развития. В частности, с кластером биомедицинских технологий Фонда «Сколково», с которым Первый МГМУ реализует совместные акселерационные программы. Лучшие проекты участников этих программ пилотируют и внедряют в клиники Сеченовского университета.

Дойти до производства

За неполные три года, начиная со старта трансформации в исследовательский университет мирового уровня, Первый МГМУ им. И. М. Сеченова сумел довести до стадии конечного продукта целый ряд своих разработок. Так, например, сегодня университет масштабирует в регионы уникальную цифровую систему «Виртуальный пациент» для обучения студентов-медиков.

Система позволяет создать компьютерную модель пациента любого пола и возраста с любым заболеванием. По сути, это обучающий тренажер для студентов-медиков, который помогает им выполнять контрольные задания, закреплять теоретические знания о системах организма, освоить диагностику заболеваний и работу с пациентами в безопасной виртуальной среде. «Виртуального пациента» уже используют в восьми медицинских университетах страны, а число зарегистрированных пользователей платформы превысило 1,5 тыс. человек.

Одним из примеров успешной продуктовой разработки на базе искусственного интеллекта стал созданный университетом веб-сервис NephroAI, который получил серебро Tagline Awards в номинации «Лучшая AI-технология в медицине». Нейросеть в автоматическом режиме строит трехмерные модели почки с опухолью на основании данных мультиспиральной компьютерной томографии. Инновационное решение позволяет с помощью искусственного интеллекта всего за 2–3 минуты создавать персонифицированные трехмерные модели почки пациента. На основании 3D-модели хирург выполняет виртуальную операцию, чтобы детально спланировать ход реальной операции.

Результатом многолетних исследований в области фармацевтической технологии и фармацевтической химии Сеченовского университета стал инновационный крем-эмолент Dr. Sechenov для сухой, очень сухой и атопичной кожи. Он разработан учеными Института фармации им. А. П. Нелюбина совместно с кафедрой кожных и венерических болезней им. В. А. Рахманова. Крем может применяться в косметологии, дерматологии и профилактической медицине. Производственная площадка продукта — ООО «Сидерис». Сегодня крем уже доступен в аптеках и на маркетплейсах.

Сделано студентами

Успешные примеры доведения научных разработок до стадии готового продукта уже есть и у студентов и аспирантов Сеченовского университета — выпускников акселерационной программы SechenovTech. Ряд их разработок уже заинтересовал потенциальных инвесторов и партнеров. Например, портативный неинвазивный глюкометр Hemotech Al для определения уровня гликированного гемоглобина и глюкозы, разработанный командой студентки Первого МГМУ Екатерины Поликер, или компактный пастеризатор для экспресс-обеззараживания грудного молока от инфекционных заболеваний — разработка аспиранта Сеченовского университета Максима Сучкова.

Портативный прибор Hemotech Al на основе метода рамановской спектроскопии и использования искусственного интеллекта будет применяться для ранней диагностики и мониторинга сахарного диабета. По мнению разработчиков, новая технология поможет улучшить контроль за заболеванием и снизить риск развития осложнений. Подобных решений в России и мире нет.

«За 2024 год проект прошел три бизнес-акселератора, вышел в финал конкурса от НТИ и Сколково "Новое измерение". Было проведено пилотное исследование на базе лаборатории НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. На данный момент ведутся переговоры с несколькими венчурными фондами о привлечении инвестиций в стартап для проведения НИОКР, а также регистрации медицинского изделия в Росздравнадзоре»,— рассказывает автор разработки Екатерина Поликер.

Второй проект — компактный пастеризатор для экспресс-обеззараживания грудного молока от возбудителей инфекционных заболеваний — станет первым отечественным продуктом такого рода. На рынке сегодня есть только импортный пастеризатор, предназначенный для использования в стационарах, стоимостью от 6 млн до 11 млн руб. Команда разработчиков Сеченовского университета решила создать компактное устройство, которое можно будет использовать не только в больницах, но и в домашних условиях. Например, в случае инфекционного заболевания матери он позволит создавать запасы собственного грудного молока. Причем цена прибора будет доступной для каждой российской семьи.

Пастеризатор позволит сократить риск передачи опасных инфекций от матери к ребенку, в том числе от COVID. Первая партия из тысячи приборов будет выпущена в начале 2025 года.

Елена Иванова