«Нам нужны инновационные истории, которые изменят весь рынок»

Дефицит кадров, который сложился на российском рынке труда за последние два года, не обошел и сферу телекома. Первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу ПАО МТС Инесса Галактионова рассказывает о том, как крупнейший игрок этой отрасли работает с молодыми специалистами, зачем бизнесу сотрудничать с вузами и какие новые вызовы появляются в процессе формирования цифровой экосистемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инесса Галактионова

Фото: Предоставлено пресс-службой «МТС» Инесса Галактионова

Фото: Предоставлено пресс-службой «МТС»

Инесса Галактионова Первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу ПАО МТС. Назначена на должность в августе 2019 года. С февраля 2019 года занимала должность вице-президента ПАО МТС по продажам и обслуживанию. С 2013 по 2019 год занимала должность заместителя генерального директора ФГУП «Почта России». До этого в период с 2009 по 2013 год была коммерческим директором ОАО «Теле2 Россия». В 1996–2009 годах работала в компании Philips. Занимала должности председателя совета по развитию бренда, директора по маркетингу представительства Philips в России, Украине, Белоруссии и Средней Азии, а также являлась бизнес-директором видео- и телевизионного направления. В 1997 году окончила Вильнюсский государственный университет, факультет экономики.

— Недавно вы запустили лидерскую программу для молодых специалистов. Чем она отличается от традиционных стажировок? Большой ли спрос у молодежи развиваться именно в телеком-бизнесе?

— МТС, как и другие крупные компании, много лет работает со студентами, приглашает их на классические стажировки, около половины студентов потом становятся сотрудниками компании. Но мы решили пойти дальше и запустили полноценную лидерскую программу, выпускники которой смогут не только работать в МТС, но и получат возможность стать руководителями в телеком-бизнесе. Интерес к программе был очень большой: более 4 тыс. соискателей из МГУ, МФТИ, МИФИ, МГТУ имени Баумана, ВШЭ, МГИМО, РАНХиГС и других вузов. Мы выбрали 26 человек, с которыми будут работать менторы-руководители различных направлений бизнеса, это действительно самые крутые ребята сейчас на рынке.

Найти стажерскую программу студенту, наверное, нетрудно — конкуренция за талантливую молодежь высокая, и интерес к ней проявляют компании из различных отраслей. Но часто реальность выглядит следующим образом: компания тратит ресурсы на создание программ по стажировке, привлечение внимание к программе, наем студентов, а через некоторое время студент остается «брошенным». Каким бы он ни был талантливым, целеустремленным и пробивным, он не готов сразу к работе в большой команде, он начинает упираться в ряд процессов и рабочих моментов, ему нужна поддержка и помощь, а действующие сотрудники вокруг него заняты своей работой, им проще сделать самим, чем учить другого, и интерес стажера к компании, а иногда и к профессии в целом угасает.

Мы подошли к процессу так, как если бы делали сейчас программу для себя, но уже с высоты нашего опыта и знаний. Мы создали новый актуальный формат работы с молодежью, выделили те направления бизнеса, в которых нам действительно нужен свежий взгляд молодежи, инновационные истории, которые изменят весь рынок. Это будут не выдуманные, не формальные проекты, которые обычно дают студентам, а реальный бизнес, действующие сервисы, под которые выделены инвестиции и которыми пользуются наши реальные клиенты. То есть вместо того, чтобы создавать искусственный полигон для участников, мы выводим их в стратегически важные проекты в B2C- и B2B-направлениях. Мы решили, что в ходе программы дадим участникам возможность поработать в трех разных направлениях, чтобы максимально глубоко погрузиться в особенности нашего бизнеса.

— Последние годы МТС делает фокус на развитии экосистемы, а лидерская программа направлена именно на телеком-бизнес…

— Телеком и есть ядро экосистемы. Если клиент доволен телекомом, то он с удовольствием будет подключать и новые продукты, и услуги экосистемы. Являясь лидером на рынке телекома, мы и дальше продолжаем расти как в самом телекоме, так и в проникновении экосистемных сервисов, это говорит о том, что мы все делаем правильно. Нас выбирают новые клиенты, становясь частью нашей компании и получая самые современные и технологические сервисы в направлении финансовых услуг, в мобильной коммерции, и в рекламном бизнесе, и в рознице, и во многих других.

Факты Как следует из исследования Best Company Award 2024, которое ежегодно проводит платформа по взаимодействию крупных работодателей с молодежью Changellenge, самыми привлекательными отраслями среди студентов стали ИТ (42% респондентов отметили, что хотели бы работать в отрасли), банки (37%), реклама и маркетинг (28%), искусство, культура и развлечения (27%), образование (24%). Еще 16% студентов хотели бы работать в сфере телекоммуникаций и связи. Всего авторы исследования опросили 9 тыс. студентов и выпускников: 80% респондентов уже получили опыт работы или стажировок. В первом полугодии 2024 года большую долю стажировок от общего числа созданных вакансий внутри сферы составляют предложения в сфере автомобильного бизнеса (1,9%) — машины стали покупать реже, а ремонтировать, наоборот, чаще, поэтому автомастерские ищут персонал начального уровня и готовы обучать молодежь. Сфера ИТ на втором месте (1,4%) — это связано с кадровым голодом и формированием кадрового резерва, говорится в исследовании hh.ru «Рынок труда для молодых специалистов» за июль 2024 года. На основе анализа вакансий специалисты hh.ru выяснили: идеальный кандидат для работодателей сегодня — это сочетание профессиональных навыков, личностных качеств и готовности к обучению. В молодых специалистах работодатели больше всего ценят умение искать информацию в интернете, работать с базами данных, работать в команде, адаптироваться к новому и вести коммуникацию. Также важны высокая обучаемость и умение брать на себя ответственность. Молодые специалисты все чаще отдают предпочтение гибкому графику — это ключевой фактор при выборе работы. Стремление к балансу между работой и личной жизнью, возможность работать удаленно становятся важными критериями для этого поколения. Гибкость не только повышает их мотивацию и продуктивность, но и позволяет быть более мобильными. Работодатели идут навстречу запросам молодежи и все чаще предлагают гибкий (30%) и сменный (21%) график, а также удаленную работу (8%). Интересно, что на рынке в целом количество вакансий с требованием полного дня значительно выше, чем у молодых специалистов (66% против 40%).

— Сейчас российский рынок труда считается рынком соискателя, и работодателям достаточно сложно привлекать и удерживать специалистов, и ваша активность в работе с молодежью подтверждает этот тренд. Испытываете ли вы сложности с набором соискателей?

— В экосистеме МТС сейчас работает более 60 тыс. человек по всей стране, и более 20 тыс.— в телеком-бизнесе, штат ИТ-специалистов, например, за последний год вырос на 15%. Я вижу сложность не с набором соискателей в целом, а с поиском тех, кто сможет действительно оказывать влияние на бизнес и вместе с этим бизнесом расти. Исторически в телеком-компании приходили специалисты с инженерным образованием или с опытом работы в сфере связи, многие посвятили работе в телекоме десятки лет, видели своими глазами переход от одной технологии к другой, изменения потребностей пользователей, создавали услуги, без которых мы уже не представляем свою жизнь.

Сделав фокус на развитие экосистемы, мы начали конкурировать не только с другими операторами, но и с банками, ИТ-компаниями, ритейлом — и за сотрудников, и за клиентов. И компетенции, которые нам нужны теперь, гораздо шире, чем, условно, знание инфраструктуры. Мы хотим развиваться как технологический лидер, который первым на рынке запускает прорывные решения в сфере голосовых ассистентов, кибербезопасности, облаков, коммуникационных сервисов и других прорывных технологий. И для этого нам нужны специалисты, которые готовы мыслить широко, погружаться в разные контексты, кто сам является активным пользователем новых продуктов и сервисов, кто готов постоянно учиться и открыт изменениям.

То, что мы решили зайти на более раннюю фазу формирования команды лидеров,— это желание как раз определенных изменений, нам нужен свежий критический взгляд тех пользователей, для которых мы делаем продукты, непосредственность, дерзость в подходах, свежий взгляд на новые технологии и решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой «МТС» Фото: Предоставлено пресс-службой «МТС»

— Сотрудничаете ли вы с вузами в сфере подготовки кадров?

— В Высшей школе экономики на базе факультета компьютерных наук у нас есть своя кафедра по направлению глубокого машинного обучения, стартовала магистратура по искусственному интеллекту, проводим тренировки по ML. В ИТМО читаем курс для магистров AI Talent Hub по проектированию и разработке рекомендательных систем. При этом многие российские вузы по-прежнему работают по программам, которые не релевантны потребностям современного бизнеса. Как крупнейшая ИТ-компания, в стране мы видим свою миссию в развитии образования, в дополнении сильной теоретической базы прикладными кейсами из реальной практики, своей экспертизой. После ухода многих зарубежных сервисов в России есть большая потребность в собственных разработках оборудования, сервисов, запуска продуктов в тех нишах, которые стали пустыми, и кому как не молодежи создавать это будущее?

При встрече со студентами я сказала, что им невероятно повезло, что в начале их карьеры они попали в такую компанию, как МТС. Я уверена: очень важно попасть с самого начала в правильную компанию, которая дает возможность развиваться и которая развивается сама, в компанию, занимающую лидерские позиции на рынке. Это будет отражаться на всем: на подходах, задачах, амбициях компании, а значит, и тех результатах, которых человек добьется, и важен коллектив, коллеги, которые тебя окружают, у которых ты можешь учиться, с которыми тебе интересно развиваться вместе.

— Помимо развития традиционных телекомуслуг, последние годы МТС взяла курс на создание полноценной экосистемы сервисов, внутри которой клиент может читать книги, слушать музыку, смотреть фильмы. Что это означает для HR-департаментов компании? Какие новые цели перед ними возникли?

— Мы начали фокусироваться на развитии экосистемы около пяти лет назад. Уже тогда мы начали искать на рынке не только инженеров, ИТ-специалистов, связистов, менеджеров по продажам, но и представителей профессий, с которыми раньше не работали,— это люди из медиа, кино, книгоиздательств, сотрудники банковской отрасли и т. д.

Большинство проектов экосистемы МТС создается на стыке разных направлений бизнеса, поэтому мы предложили руководителям внутри компании развивать лидерские компетенции, запустили ряд программ для директоров региональных филиалов и функциональных руководителей. Они помогают освоить кросс-функциональное взаимодействие, управление изменениями, критическое мышление — все, что востребовано и в нашем бизнесе, и на рынке в целом.

Экосистемного подхода мы придерживаемся не только по отношению к продуктам для внешних клиентов — пользователей сервисов, но и для внутренних — сотрудников компании. Создаем бесшовный путь и лучший цифровой опыт сотрудника с помощью развития собственных HR Tech продуктов: система трудоустройства и пребординга МТС Hello, Корпоративный университет, корпоративный портал «Пульс» как единая точка входа для решения кадровых вопросов и управления эффективностью, система оценки персонала Talent Review и др. Показатель «как долго клиент остается внутри экосистемы» мы перенесли и в HR, чтобы влиять на продолжительность сотрудничества с каждым специалистом.

— Каких сотрудников вы сейчас ищете на рынке труда? Как изменился профиль идеального кандидата для компании за последние годы? Какими навыками он должен обладать? Как вы работаете с производительностью труда своих работников?

— Как ИТ-компания мы упрощаем какие-то процессы с помощью автоматизации и новых технологий для выполнения рутинных операций в закупках, клиентском сервисе, HR, логистике, финансах и других подразделениях компании. Время сотрудников также экономит искусственный интеллект — например, ИИ-ассистент помогает программистам дописывать код, исправлять ошибки, есть модель для ускоренной подготовки текста, поиска и анализа информации.

Мы стараемся привлекать в компанию тех, кому в первую очередь нужны интересные задачи, у кого есть внутренняя амбиция делать услуги и сервисы, которых нет не только в России, но и за рубежом. При этом даем достаточный уровень свободы, чтобы человек сам определял новые цели и путь, по которому к ним можно прийти.

Интервью взяла Анастасия Мануйлова