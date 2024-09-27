В Ростовской области после падения обломков БПЛА загорелась трава

В районе города Новошахтинска в течение ночи сбили семь БПЛА, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Из-за падения обломков в поле загорелась трава. Пожар уже потушен, пострадавших и разрушений на земле нет, уточнил господин Голубев.

22 сентября над регионом было сбито четыре БПЛА. 23 сентября в районе областного города Каменск-Шахтинский уничтожили три беспилотника, из-за падения обломков также случился пожар в поле. Обошлось без пострадавших.

О российской военной операции на Украине читайте в материале «Ъ».

Фотогалерея Основные события СВО за сентябрь 2024 года Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 25 сентября в Белгороде после ночного обстрела ВСУ повреждены 75 домов и 37 машин, сообщил губернатор Гладков Фото: Телеграм-канал Губернатора Белгородской области 23 сентября жителям Тихорецкого района Краснодарского края разрешили вернуться в свои дома. В ночь на 21 сентября в регионе после удара БПЛА произошел пожар, в результате чего началась «детонация взрывоопасных предметов». Из района эвакуировали около 1,2 тыс. человек. Проведение сельхозработ запрещено в зоне 10 км Фото: @kondratyevvi 22 сентября ВСУ обстреляли село Черемошное Белгородской области, ранены 10 человек, в том числе глава администрации Яснозоренского сельского поселения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков

На фото: пострадавшие в городской больнице №2 Белгорода Фото: @vvgladkov 19 сентября ВС РФ взяли под контроль села Дарьино и Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области, заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Минобороны в ежедневной сводке не упоминало эти населенные пункты

На фото: работа минометного расчета спецназа «Ахмат» в Курской области Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости 18 сентября город Торопец в Тверской области подвергся атаке БПЛА. Региональное правительство заявило, что в городе начался пожар. Была объявлена эвакуация населения с территории, расположенной близко к возгоранию. Из-за атаки пострадали 28 человек, 13 из них были госпитализированы Фото: Reuters 16 сентября президент РФ Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность Вооруженных сил до 2 млн 389 тыс. человек, среди них 1,5 млн военнослужащих. Ранее в декабре 2023 года президент РФ увеличил ее до 2 млн 209 тыс. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что новой мобилизации для увеличения штатной численности армии не нужно Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков 14 сентября между Россией и Украиной был произведен обмен военнопленными, сообщило Минобороны РФ. Стороны обменялись военными по формуле «103 на 103» Фото: Кадр из видео Минобороны РФ 13 сентября премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в США для проведения переговоров с американским президентом Джо Байденом по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, стороны не планируют обсуждать вопрос о разрешении Украине бить вглубь России западными дальнобойными ракетами Storm Shadow

На фото: Кир Стармер (справа) и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в резиденции британского посла в Вашингтоне Фото: Stefan Rousseau / Pool Photo / AP Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что российские военные начали наступление в Кореневском районе Курской области. По его словам, 10 сентября, военнослужащие освободили 10 сел. Их названия он не привел

На фото: работа расчета САУ 2С3 «Акация» по позициям ВСУ в Курской области Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости Ночью 10 сентября над девятью российскими регионами сбыло бито 144 БПЛА, отчиталось Минобороны. В подмосковном Раменском беспилотники попали в две многоэтажки, погибла женщина, восемь человек пострадали Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото 6 сентября министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что страна, совместно с Данией и Нидерландами, планирует передать Украине 77 танков Leopard 1A5 (на фото) Фото: Nadja Wohlleben / Reuters 4 сентября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ нанесли удар по рынку «Сокол» в Донецке (на фото). В результате три человека погибли, пять пострадали Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова / купить фото МАГАТЭ продолжит расширять поддержку Украины и займет «более активную позицию по защите статуса жизненно важной энергетической инфраструктуры» страны. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 3 сентября (на фото). 4 сентября делегация МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС Фото: Reuters / Ukrainian Presidential Press Service Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (на фото) подал в отставку. По данным Bloomberg, он займется укреплением отношений Киева с НАТО. Свои посты также должны покинуть еще целый ряд украинских чиновников. Среди них вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и министр юстиции Денис Малюська. Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму Фото: Brendan Smialowski / Pool / Reuters 4 сентября Минобороны РФ сообщило, что целью нанесенного накануне удара по Полтаве был 179-й объединенный учебно-тренировочный центр ВСУ, где под руководством иностранных инструкторов готовили специалистов для ВСУ, а также операторов дронов. Ранее президент Украины Зеленский заявлял, что в результате ракетного удара по Полтаве погиб 41 человек Фото: Ukrainian Red Cross Society По данным МЧС России на 3 сентября, более 10 тыс. жителей Курской области, включая свыше 2,7 тыс. детей, размещены в пунктах временного размещения в 31 регионе

На фото: беженцы в одном из ПВР Ростовской области Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото 3 сентября агентство Reuters сообщило, что осенью США могут начать поставки Украине ракет большой дальности класса «воздух-земля» JASSM

На фото: загрузка ракеты JASSM на авиабазе ВВС Майнот (Северная Дакота, США) Фото: Zachary Wright / DVIDS 3 сентября атакам БПЛА подверглось три населенных пункта Белгородской области. В селе Грузское Борисовского района дрон нанес удар по храму Святителя Николая (на фото) Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова 2 сентября в результате ночного обстрела Белгорода был фактически полностью разрушен детский сад (на фото). Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что школы города в районе Харьковской горы на неделю перейдут на дистанционное обучение, детские сады полностью закроют Фото: Telegram-канал Валентина Демидова В ночь на 1 сентября произошла одна из самых масштабных атак БПЛА на Россию с февраля 2022 года. Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 158 БПЛА самолетного типа на территории 15 регионов. В частности, были атакованы Конаковская и Каширская ГРЭС, а также Московский НПЗ. Большую часть дронов нейтрализовали над Курской и Брянской областями

На фото: последствия пожара на Московском НПЗ в Капотне после попадания БПЛА Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, с утра 31 августа по утро 1 сентября ВСУ ударили по региону как минимум 121 боеприпасом и 29 беспилотниками. В результате атак пострадали 8 человек, разрушения получили 81 жилое помещение и 34 автомобиля

На фото: поврежденный в результате обстрела многоквартирный дом в Шебекино Фото: @vvgladkov Следующая фотография 1 / 21 25 сентября в Белгороде после ночного обстрела ВСУ повреждены 75 домов и 37 машин, сообщил губернатор Гладков Фото: Телеграм-канал Губернатора Белгородской области 23 сентября жителям Тихорецкого района Краснодарского края разрешили вернуться в свои дома. В ночь на 21 сентября в регионе после удара БПЛА произошел пожар, в результате чего началась «детонация взрывоопасных предметов». Из района эвакуировали около 1,2 тыс. человек. Проведение сельхозработ запрещено в зоне 10 км Фото: @kondratyevvi 22 сентября ВСУ обстреляли село Черемошное Белгородской области, ранены 10 человек, в том числе глава администрации Яснозоренского сельского поселения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков

На фото: пострадавшие в городской больнице №2 Белгорода Фото: @vvgladkov 19 сентября ВС РФ взяли под контроль села Дарьино и Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области, заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Минобороны в ежедневной сводке не упоминало эти населенные пункты

На фото: работа минометного расчета спецназа «Ахмат» в Курской области Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости 18 сентября город Торопец в Тверской области подвергся атаке БПЛА. Региональное правительство заявило, что в городе начался пожар. Была объявлена эвакуация населения с территории, расположенной близко к возгоранию. Из-за атаки пострадали 28 человек, 13 из них были госпитализированы Фото: Reuters 16 сентября президент РФ Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность Вооруженных сил до 2 млн 389 тыс. человек, среди них 1,5 млн военнослужащих. Ранее в декабре 2023 года президент РФ увеличил ее до 2 млн 209 тыс. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что новой мобилизации для увеличения штатной численности армии не нужно Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков 14 сентября между Россией и Украиной был произведен обмен военнопленными, сообщило Минобороны РФ. Стороны обменялись военными по формуле «103 на 103» Фото: Кадр из видео Минобороны РФ 13 сентября премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в США для проведения переговоров с американским президентом Джо Байденом по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, стороны не планируют обсуждать вопрос о разрешении Украине бить вглубь России западными дальнобойными ракетами Storm Shadow

На фото: Кир Стармер (справа) и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в резиденции британского посла в Вашингтоне Фото: Stefan Rousseau / Pool Photo / AP Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что российские военные начали наступление в Кореневском районе Курской области. По его словам, 10 сентября, военнослужащие освободили 10 сел. Их названия он не привел

На фото: работа расчета САУ 2С3 «Акация» по позициям ВСУ в Курской области Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости Ночью 10 сентября над девятью российскими регионами сбыло бито 144 БПЛА, отчиталось Минобороны. В подмосковном Раменском беспилотники попали в две многоэтажки, погибла женщина, восемь человек пострадали Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото 6 сентября министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что страна, совместно с Данией и Нидерландами, планирует передать Украине 77 танков Leopard 1A5 (на фото) Фото: Nadja Wohlleben / Reuters 4 сентября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ нанесли удар по рынку «Сокол» в Донецке (на фото). В результате три человека погибли, пять пострадали Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова / купить фото МАГАТЭ продолжит расширять поддержку Украины и займет «более активную позицию по защите статуса жизненно важной энергетической инфраструктуры» страны. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 3 сентября (на фото). 4 сентября делегация МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС Фото: Reuters / Ukrainian Presidential Press Service Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (на фото) подал в отставку. По данным Bloomberg, он займется укреплением отношений Киева с НАТО. Свои посты также должны покинуть еще целый ряд украинских чиновников. Среди них вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и министр юстиции Денис Малюська. Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму Фото: Brendan Smialowski / Pool / Reuters 4 сентября Минобороны РФ сообщило, что целью нанесенного накануне удара по Полтаве был 179-й объединенный учебно-тренировочный центр ВСУ, где под руководством иностранных инструкторов готовили специалистов для ВСУ, а также операторов дронов. Ранее президент Украины Зеленский заявлял, что в результате ракетного удара по Полтаве погиб 41 человек Фото: Ukrainian Red Cross Society По данным МЧС России на 3 сентября, более 10 тыс. жителей Курской области, включая свыше 2,7 тыс. детей, размещены в пунктах временного размещения в 31 регионе

На фото: беженцы в одном из ПВР Ростовской области Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото 3 сентября агентство Reuters сообщило, что осенью США могут начать поставки Украине ракет большой дальности класса «воздух-земля» JASSM

На фото: загрузка ракеты JASSM на авиабазе ВВС Майнот (Северная Дакота, США) Фото: Zachary Wright / DVIDS 3 сентября атакам БПЛА подверглось три населенных пункта Белгородской области. В селе Грузское Борисовского района дрон нанес удар по храму Святителя Николая (на фото) Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова 2 сентября в результате ночного обстрела Белгорода был фактически полностью разрушен детский сад (на фото). Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что школы города в районе Харьковской горы на неделю перейдут на дистанционное обучение, детские сады полностью закроют Фото: Telegram-канал Валентина Демидова В ночь на 1 сентября произошла одна из самых масштабных атак БПЛА на Россию с февраля 2022 года. Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 158 БПЛА самолетного типа на территории 15 регионов. В частности, были атакованы Конаковская и Каширская ГРЭС, а также Московский НПЗ. Большую часть дронов нейтрализовали над Курской и Брянской областями

На фото: последствия пожара на Московском НПЗ в Капотне после попадания БПЛА Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, с утра 31 августа по утро 1 сентября ВСУ ударили по региону как минимум 121 боеприпасом и 29 беспилотниками. В результате атак пострадали 8 человек, разрушения получили 81 жилое помещение и 34 автомобиля

На фото: поврежденный в результате обстрела многоквартирный дом в Шебекино Фото: @vvgladkov Смотреть

Лаура Кеффер