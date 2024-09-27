В Ростовской области после падения обломков БПЛА загорелась трава
В районе города Новошахтинска в течение ночи сбили семь БПЛА, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Из-за падения обломков в поле загорелась трава. Пожар уже потушен, пострадавших и разрушений на земле нет, уточнил господин Голубев.
22 сентября над регионом было сбито четыре БПЛА. 23 сентября в районе областного города Каменск-Шахтинский уничтожили три беспилотника, из-за падения обломков также случился пожар в поле. Обошлось без пострадавших.
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