Долги защитят от форс-мажора

Банк России хочет повысить рыночную привлекательность субординированных облигаций банков и защитить интересы инвесторов в случае форс-мажорных обстоятельств. Регулятор планирует разделить такие бумаги на два типа, для разных классов инвесторов. Многие крупные банки пользуются субординированными облигациями для повышения достаточности капитала, выпуская бумаги на десятки миллиардов рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ЦБ Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Глава ЦБ Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Банк России собирается разделить субординированные облигации банков на два типа — для крупных акционеров банка и для остальных инвесторов. Об этом в четверг, 26 сентября, на банковском форуме, организованном Ассоциацией банков России, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По этим долговым бумагам будет установлен высокий триггер конвертации, и если он сработает, то первый тип будет полностью списан в капитал банка. Списание второго типа субординированного долга «будет возможно только в той сумме, которая нужна для восстановления капитала», пояснила госпожа Набиуллина. При этом после появления прибыли у банка субординированный долг второго типа должен быть восстановлен. А уже после этого банк сможет выплачивать и бонусы, и дивиденды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зампред ЦБ Ольга Полякова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Зампред ЦБ Ольга Полякова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На форуме обсуждался и предельный размер ставки по субординированным инструментам банков, который сегодня составляет 15% годовых. По словам главного финансового директора Промсвязьбанка Татьяны Наумлинской, сейчас по сектору наблюдается некоторое снижение нормативов достаточности капитала и предусмотреть стимулирование дополнительных источников капитала было бы своевременно. «Порог в 15% даже для депозитов выглядит недостаточно привлекательным»,— отметила она. Зампред ЦБ Ольга Полякова сообщила, что возможность пересмотра этого порога «сейчас находится в обсуждении».

У банков размещение субординированных облигаций популярно: такие бумаги включаются в капитал второго уровня, что может поднять норматив достаточности капитала.

У Сбербанка в обращении находится два выпуска таких облигаций на 63,6 млрд руб., а у Промсвязьбанка — четыре выпуска на 25,8 млрд руб. Как поясняет управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов, покупка субординированных облигаций и размещение субординированных депозитов — это в большинстве случаев формы докапитализации банков со стороны их бенефициаров, которые проще в реализации, чем увеличение уставного капитала.

В целом эксперты положительно отнеслись к такому способу разделения субординированных облигаций.

В настоящее время, как отмечает гендиректор «Арикапитала» Алексей Третьяков, в случае снижения норматива достаточности базового капитала (Н 1.1) ниже 5,1% банк обязан не только приостановить выплату купонов, но и безвозвратно списать облигации. «Предложения ЦБ актуальны, банкам необходимо восстановить доверие инвесторов и доступ себе к источнику пополнения капитала, что невозможно сделать без повышения прозрачности и защиты прав инвесторов»,— считает он. По словам управляющего директора рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Константина Бородулина, предложенное разделение на типы частично снижает ряд рисков и должно помочь банкам с привлечением «длинных» денег и диверсификацией источников фондирования.

Вместе с тем остаются и вопросы к механизму такого разделения. По словам Юрия Беликова, «часто такие докапитализации проводятся от лица подконтрольных бенефициарам банков компаний, которые могут не быть непосредственными акционерами». Поэтому, по его мнению, «стоит предусмотреть первичность экономического смысла (реальных взаимосвязей) относительно формы».

Кроме того, велики риски полной потери вложенных средств. «Если наступили основания для списания субординированных долгов в капитал, на практике могут быть основания и для отзыва лицензии»,— отмечает господин Беликов. Если же лицензия не отозвана, то банк, скорее всего, отправился на санацию, «которая может продлиться неопределенное и очень длительное время, поэтому реальные перспективы на возмещение даже у рыночных инвесторов останутся туманными», отмечает эксперт.

Максим Буйлов, Виталий Гайдаев