Главные новости за 26 сентября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

ООО «Цесма», дочерняя компания Setl Group, получило разрешение на реконструкцию двух зданий на Рижском проспекте, 26, где девелопер планирует построить ЖК на 417 квартир. Реализация проекта, который начинался еще три года назад, столкнулась с протестами градозащитников, а один из домов (дом Лапина), входящий в периметр будущей застройки, стал вещдоком в рамках уголовного дела, которое СК возбудил против должностных лиц КГИОП. Аналитики говорят, что последний раз рынок в этой локации пополнялся в мае 2024 года, а с учетом исчерпания земельного банка в центральных районах Петербурга спрос на жилье здесь будет высоким. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга подготовили обновленную версию Федерального закона о комплексном развитии территории (КРТ). Теперь парламентарии предлагают дать право всем регионам, а не только городам федерального значения, самостоятельно определять, куда переселять жителей хрущевок, попадающих под снос. Первый вариант поправок петербургские парламентарии отправили в Москву еще в октябре прошлого года: федеральные коллеги указали на недочеты и «необходимость существенной доработки законопроекта». Новую версию документа отправят в Москву до 1 октября.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов занял третье место в национальном рейтинге мэров. Список лучших глав российских городов составил ЦИК «Рейтинг» в партнерстве с Финансовым университетом при правительстве РФ. Петербургский градоначальник уступил лидерские позиции мэру Москвы Сергею Собянину и главе Казани Ильсуру Метшину. В топ-5 также попали мэр Тюмени Максим Афанасьев и мэр Уфы Ратмир Мавлиев. При составлении рейтинга использовали результаты заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

Народному артисту СССР, почетному гражданину Санкт-Петербурга Олегу Басилашвили исполнилось 90 лет. С юбилеем ведущего актера БДТ поздравил губернатор города Александр Беглов, заявивший, что «созданные артистом образы стали эталоном актерского мастерства». В пресс-службе Смольного сообщили, что градоначальник отправил на имя юбиляра поздравительную телеграмму. В тексте говорится, что за свою долгую карьеру актер поработал с великими режиссерами, воплотил десятки выдающихся ролей и стал одним из ярких представителей отечественного кинематографа.

Двоих совладельцев сети хостелов в Петербурге задержали по подозрению в организации незаконной миграции. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале, они помогли более 900 иностранным гражданам получить регистрацию. Пятью недорогими гостиницами в разных районах Северной столицы управляли супруги. Правоохранители считают, что в хостелах массово регистрировали иностранных граждан, которые на самом деле там не жили. Преимущественно мигранты работали на стройплощадках.

На торгах за 19,06 млн рублей продали склады и право аренды участка ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» (РОК-1) в деревне Удальцово под Приозерском в Ленинградской области. Как сообщается на Федресурсе, покупателем стал индивидуальный предприниматель из Петербурга Артем Арнт. На сайте уточняется, что договор купли-продаж был заключен еще 20 сентября. Начальная цена лота составляла около 10 млн рублей. В свою очередь, господин Арнт предложил цену почти вдвое больше.

В Петербурге задержали бывшего председателя комитета по труду и занятости населения Дмитрия Чернейко и его супругу. Их подозревают в мошенничестве при осуществлении госзакупки, сообщили в региональном ГСУ СКР. Следствие заинтересовали детали исполнения госконтракта, заключенного для проведения ярмарки вакансий. Как полагают силовики, фигуранты поручили заключить договор по оказанию услуг с подконтрольными господину Чернейко коммерческими организациями. По соглашению на сумму 473 тыс. рублей услуги были оказаны не в полном объеме, а денежные средства в размере 300 тыс. руб. перевели на расчетный счет экс-главы комитета, пояснили в СК. Накануне, в день увольнения Дмитрия Чернейко из Смольного, в комитете по труду прошли обыски.

Многофункциональные центры Петербурга начнут передавать информацию об иностранцах, которые обращаются к ним за предоставлением госуслуг, в Росстат. Об этом сообщили в пресс-службе МФЦ. Известно, что центры будут заполнять формы федерального статистического наблюдения в соответствии с приказом ведомства. На данный момент многофункциональные центры Петербурга из сферы миграционной политики предоставляют две услуги — регистрацию иностранцев по месту жительства и миграционный учет. За период с января по сентябрь 2024 года было принято более 250 тыс. обращений, из них 9,9 тыс. — в электронном виде.

Федеральный девелопер Glorax 1 декабря откроет апарт-отель на 300 мест на проспекте Энергетиков, 2 в рамках многофункционального комплекса GloraX Заневский. Помимо апартаментов гостиничного типа в состав проекта входят также 700 апартаментов для проживания и жилой дом бизнес-класса на 494 квартиры. Объект расположен неподалеку от станции метро «Ладожская». Комплекс был введен в эксплуатацию летом этого года. Гостиничный корпус проекта в данный момент проходит государственную сертификацию как 4-звездочный отель. Обслуживание апарт-отеля осуществляет входящая в структуру GloraX– управляющая компания 25/7.

На станции метро «Достоевская» петербургского метрополитена открылась первая торговая точка сетевого ритейлера «Дикси» (входит в ГК «Магнит»). Площадь магазина составляет 333 кв. м, говорится в сообщении компании. Уточняется, что в ассортименте 5,4 тыс. наименований товаров, особый акцент сделан на молочную и мясную продукцию, хлебобулочные изделия и готовую еду. Также в магазине представлен кофе-корнер и зона выпечки, а треть ассортимента составляют товары для быстрого перекуса. Как пояснили в торговой сети, проект магазина разработали с учетом потребностей туристов, офисных сотрудников и жителей района.

Начался новый этап строительства путепровода будущей трамвайной линии «Славянка», который будет проходить над Кольцевой автодорогой (КАД). Об этом 26 сентября сообщили в пресс-службе Смольного. Протяженность конструкции с учетом подпорных стенок и ответвления на Вилеровский переулок составит более 1200 м в длину и свыше 240 м в ширину. Трамвайная линия протяженностью 21 км должна соединить Купчино, Шушары и Славянку. Первый этап от метро «Купчино» до Шушар должен быть закончен до конца 2025 года. Участок от Шушар до Славянки городские власти обещают сдать в 2026 году.

Эскизный проект терминала высокоскоростной ж/д магистрали (ВСМ) согласовали в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Согласно документу, высота терминала составит 22,5 метра. Рядом с ним появится привокзальная площадь, парковка и дороги. Указанные работы по строительству, включая дополнительные пути на участке от Московского вокзала до Обухово под специализированное пассажирское сообщение, соответствуют требованиям режима охранной зоны.

Составлен рейтинг компаний нефинансовой сферы, зарегистрированных в СЗФО, выручка которых по итогам 2023 года превысил 1 млрд рублей. Список подготовлен по версии ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге. При его разработке опирались на систему профессионального анализа рынков и компаний «СПАРК-Интерфакс». В рейтинге могут встречаться юридические лица, входящие в один холдинг или группу компаний, если каждое из них удовлетворяет входным параметрам. Первое место в итоге занял оператор сети «Пятерочка» ООО «Агроторг». За прошедший год компания выручила 2,36 трлн рублей, а чистая прибыль составила 36,6 млрд рублей. За два года абсолютный прирост выручки составил 683 млрд рублей.