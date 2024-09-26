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По подозрению в мошенничестве в Петербурге задержали экс-главу комитета по труду

В Санкт-Петербурге задержали бывшего председателя комитета по труду и занятости населения Дмитрия Чернейко и его супругу. Их подозревают в мошенничестве при осуществлении госзакупки, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по городу.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Дело возбуждено по статье о мошенничестве, совершенном группой лиц в крупном размере. Следствие заинтересовали детали исполнения госконтракта, заключенного для проведения ярмарки вакансий. Как полагают в СКР, фигуранты поручили заключить договор по услуге с подконтрольными Дмитрию Чернейко коммерческими организациями. Таким образом чиновник и его жена намеревались совершить хищение денежных средств.

«В результате этого по заключенному договору на сумму 473 тысячи рублей услуги были оказаны не в полном объеме, а денежные средства в сумме 300 тысяч рублей были переведены сотрудниками подконтрольных организаций на расчетный счет председателя Комитета по труду и занятости населения Чернейко Д.С»,— уточнили в пресс-службе.

Сотрудники регионального Управления ФСБ России и регионального управления МВД России по городу и Ленинградской области задержали подозреваемых. По месту работы и проживания господина Чернейко прошли обыски, сообщалось ранее.

Татьяна Титаева

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