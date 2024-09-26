Александр Беглов занял третье место в национальном рейтинге мэров

Губернатор Санкт-Петербурга занял третье место в национальном рейтинге мэров. Список лучших глав российских городов составил ЦИК «Рейтинг» в партнерстве с Финансовым университетом при правительстве РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Петербургский градоначальник уступил лидерские позиции мэру Москвы Сергею Собянину и главе Казани Ильсуру Метшину. В топ-пять также попали мэр Тюмени Максим Афанасьев и мэр Уфы Ратмир Мавлиев. При составлении рейтинга использовали результаты заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербург не попал в десятку регионов с самыми высокими зарплатами.

Татьяна Титаева