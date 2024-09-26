МФЦ Петербурга начнут передавать данные об иностранных гражданах в Росстат

Многофункциональные центры Санкт-Петербурга начнут передавать информацию об иностранцах, которые обращаются к ним за предоставлением госуслуг, в Росстат. Об этом 26 сентября сообщили в пресс-службе МФЦ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Известно, что петербургские МФЦ будут заполнять формы федерального статистического наблюдения в соответствии с приказом Росстата (№161) от 23 апреля текущего года.

На данный момент многофункциональные центры Петербурга из сферы миграционной политики предоставляют две услуги — регистрация иностранцев по месту жительства и миграционный учет. В период с января по сентябрь 2024 года было принято более 250 тысяч обращений, из них 9,9 тысячи — в электронном виде.

«Информация из МФЦ должна стать важным источником данных для управления миграционной политикой в РФ»,— говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что депутат Рябоконь предложил запретить мигрантам работать в общественном транспорте.

Варвара Рудич